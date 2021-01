KRITIKERROST: Sophie, også kjent som Sophie Xeon, her avbildet på platecoveret til debutalbumet «OIL OF EVERY PEARL’s UN-INSIDES». Foto: Transgressive Records

Pop-pioneren og transikonet Sophie er død – 34 år gammel

Den Grammy-nominerte skotske artisten døde i en «plutselig ulykke». Hun har jobbet med store navn som Madonna, Charli XCX og Christine and the Queens.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det britiske plateselskapet hennes, Transgressive, bekrefter at hun døde lørdag morgen i en fallulykke i Athen, der hun bodde.

– Vår vakre Sophie har tragisk gått bort denne morgenen etter en forferdelig ulykke, skriver de i en uttalelse på Twitter.

Den kritikerroste artisten, også kjent som Sophie Xeon, skal ha dødd da hun skulle se på fullmånen.

– Sann mot hennes åndelighet, hadde hun klatret opp for å se på fullmånen og skled og falt ved et uhell, skriver plateselskapet videre.

– Et frigjøringsikon

Plateselskapet sendte først ut en uttalelse til flere internasjonale medier. Her skriver de ifølge The Guardian at hun var en «pioner av en ny lyd, en av de mest innflytelsesrike artistene det siste tiåret».

– Ikke bare for hennes geniale produksjon og kreativitet, men også for budskapet og synligheten som ble oppnådd. Et frigjøringsikon, heter det i uttalelsen.

Xeon var født i Glasgow, der hun også vokste opp. Hun debuterte med singelen «Nothing More to Say» i 2013, og nådde frem til et nytt og bredere publikum senere det året da hun slapp singelen «Blipp», skriver avisen.

Musikknettstedet Pitchfork som også omtaler dødsfallet, skriver at hun «formet elektronisk musikk til forfriskende original avantgarde-pop».

I 2018 slapp hun debutalbumet «OIL OF EVERY PEARL’s UN-INSIDES» som Pitchfork belønnet med 8,6 av 10 mulig poeng og det høythengende stempelet «Best new music».

Rolling Stone kalte albumet en «avant-pop-perle» og ga fire av fem stjerner.

Kroningen av albumet kom senere det året, da det ble kjent at Sophie var nominert til Grammy for beste album i kategorien dance/elektronisk.

– Et skinnende lys

Den franske popartisten Héloïse Letissier, kjent som Christine and the Queens, omtaler Xeon med store ord på Twitter etter at hennes bortgang ble kjent. De to jobbet sammen

– Sophie var en stjerneprodusent, en visjonær, en referanse. Hun gjorde opprør mot det smale, normative samfunnet ved å være en absolutt triumf, både som artist og som kvinne. Jeg kan ikke forstå at hun er borte, skriver Letissier.

Flere artister har tatt farvel med henne på Twitter. Popstjerne Sam Smith skriver: «Hjerteskjærende nyheter. Verden har mistet en engel.»

Produsent og artist Nicolas Jaar, også kjent som Against All Logic, skriver:

– Vi har mistet et skinnende lys. Jeg er tom for ord, takk skal du ha SOPHIE.

Banet vei for transpersoner

Xeon var transperson. I et intervju med magasinet Paper i 2018 snakket hun om hvordan hun opplevde å være trans. Her sa hun blant annet at hun trodde på gud og at «gud er trans».

På spørsmålet: «Hvordan påvirker det livet ditt å omfavne å være en transkvinne», sa Xeon:

– En omfavnelse av den essensielle ideen om transkjønnethet endrer alt, fordi det betyr at det ikke lenger finnes en forventning basert på kroppen du ble født i, eller hvordan livet vil spille seg ut og hvordan det vil ende. Tradisjonelle familiemodeller og -strukturer av kontroll forsvinner.