Heddaprisen: Det Norske Teatret med storeslem

Tore Vagn Lid for audiovisuelt design, komposisjon og musikk; for film, tegning og lys: Anders Elsrud Hultgreen (kamera), Øystein Nesheim, Arvid Pettersen, Fredrik Rysjedal og Tor Christian Bleikli (lys); for lyd Mathias Grønsdal og for musikk Terje Isungset og Per Jørgensen til 03:08.38 – Tilstander av unntak av Tore Vagn Lid, regi Tore Vagn Lid – Transiteatret-Bergen i samarbeid med Det Vestnorske Teateret og Vega Scene