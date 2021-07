SØR-AFRIKA: Fyrstinne Charlene i Sør-Afrika 18. mars i år, i minnestunden for den avdøde Zulu-kongen Goodwill Zwelithini. Foto: Phill Magakoe / POOL / AFP/

Fyrstinne Charlene atskilt fra mann og barn i flere måneder

Fyrstinne Charlene (43) ble syk under et besøk i Sør-Afrika i vår og har ikke kunnet vende hjem til Monaco.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Charlene, som er født og oppvokst i Sør-Afrika, har ikke vært i sitt nye hjemland Monaco siden i vår.

Prinsessen, som hun også med rette kan kalle seg, har nemlig et eget fond som jobber for ville dyr i Sør-Afrika, og særlig banker hjertet hennes for utrydningstruede neshorn. Det var i den anledningen hun reiste, angivelig tidlig i mai.

På hennes offisielle Twitter-konto ble det 20. mai lagt ut ferske bilder av Charlene med de ville dyrene.

Oppholdet ble imidlertid mye lenger enn planlagt, noe som førte til at Charlene og fyrst Albert (63) gikk glipp av muligheten til å feire ti års bryllupsdag 1. juli.

– Ekstremt vanskelig

Fyrstinnen ble nemlig syk i mai, og det skal ifølge Monaco Tribune dreie seg om en alvorlig infeksjon i øre nese og hals.

Charlene skal først ha blitt operert i mai, men så ha måttet gjennomgå et nytt omfattende inngrep i slutten av juni på grunn av komplikasjoner.

Hun skal nå være beordret å holde seg i ro og unngå flyreise til helsen er stabil.

– Denne tiden har vært utfordrende for meg, sier fyrstinnen til det sørafrikanske nyhetsbyrået Channel24.

– Savnet etter ektemannen og barna mine er stort, forklarer hun.

– Det som var ekstremt vanskelig for meg, var når jeg fikk beskjed fra mine leger at jeg ikke kunne vende hjem til tiårsdagen for bryllupet, sier hun og legger til at fyrst Albert er hennes klippe.

– Uten hans kjærlighet og støtte hadde det ikke vært mulig for meg å komme meg gjennom denne smertefulle tiden, sier den tidligere olympiske svømmeren.

EKTEPAR: Fyrstinne Charlene og fyrst Albert på en galla i Monte Carlo i september i fjor. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Hoffet i Monaco bekrefter overfor People at fyrsten og barna har planer om å reise til Sør-Afrika snart.

Fyrsteparet kom med en felles pressemelding på tiårsdagen for giftermålet. Der forsikret de at de begge er forpliktet til å jobbe videre med sine mange fond og hjertesaker. Samtidig takket de alle givere som gjør det mulig for dem å nå så mange mål.

Samtidig delte de denne samlingen høydepunkter fra sitt liv sammen:

Sist Charlene ble sett sammen med ektemannen, fyrst Albert, og tvillingene på seks år, var i januar.

Hun var også i Sør-Afrika 18. mars i år, i minnestunden for den avdøde Zulu-kongen Goodwill Zwelithini. Men ifølge utenlandske medier skal fyrstinnen ha vært hjemme i Monaco igjen før sin neste tur til moderlandet.

Fyrstinnen vakte for øvrig oppsikt da hun før jul stilte med ny, frisk hårsveis. Også på bildene fra Sør-Afrika, som ble tatt før hun ble syk, har 43-åringen sporty look.

DESEMBER: En sveisen fyrstinne Charlene på det tradisjonelle julearrangementet på Slottet i Monaco 16. desember i fjor. Foto: ERIC GAILLARD / POOL / REUTERS