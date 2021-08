SNART FAR TIL TRE: Alejandro og familien venter spent på at familien skal gå fra fire til fem. Foto: Hallgeir Vågenes

Musiker Alejandro Fuentes (33) venter barn nummer tre

– Three is a magic number, skriver sangeren på instagram.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var på instagram at sangeren først publiserte nyheten om at barneflokken utvides til tre.

– Three is a magic number, skriver sangeren ved siden av ett bilde av flere hender som holder rundt ultralydbildet som viser det nye familiemedlemmet.

Funetes og kona Christina Kobbeltvedt har vært sammen i 13 år. De giftet seg i 2014, og har allerede to små krabater i hjemmet.

Eldstemann Max ble født i 2016, mens lillebror Leo kom til verden i juli 2020.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Fuentes for en ytterligere kommentar om familieutvidelsen, men har ikke lyktes.

I ett tidligere VG-intervju fra oktober 2019 forklarte Fuentes at han trengte en motvekt i livet og at farsrollen drar ham ned på jorda.

– Det å bli pappa er det feteste jeg har gjort. Etter han ble født knakk jeg sammen. Jeg kom hjem og gråt i tre timer, for det var stort. Jeg føler man går fra gutt til mann, sa han da.

Musikeren var også åpen om at han tror oppdragelsen av Max har vært en viktig inspirasjon både for en ny levemåte og for karriereutviklingen.

– Max driter jo i om jeg var rockestjerne dagen før. Han står bare opp og tenker: «Jeg skal ha juicen min nå», så jeg blir satt på plass veldig raskt. Det er litt digg å ikke ha den egotrippen når jeg kommer hjem.

Fuentes fortalte også at det utrolig fint å ha en familie å komme hjem til.

– Frem til vi fikk Max var det bare musikk da. Men nå trenger jeg en balanse, med hverdag, familie og jobb. Det er først nå jeg begynner å ta det med ro, sa Fuentes til VG i 2019.

SJELEVENNER: Funentes har beskrevet Christina som sin sjelevenn. Her er de to avbilder på bryllupsdagen i juni 2014. Foto: Petter Emil Wikøren

Fuentes ble for alvor kjent i norsk musikk da han som sekstenåring kom på tredjeplass i «Idol» i 2005. Han har i flere år hatt stor suksess med Gitarkameratene sammen med Askil Holm, Kurt Nilsen og Espen Lind.

Tiden etter braksuksessen ble brutal for musikeren, som til VG tidligere har forklart at han på mange måter var for ung til å takle suksessen.

Kona Christina har imidlertid vært en enorm støtte som har hjulpet ham å lande igjen, har han forklart.

– Vi kommer til verden med sjelevenner. Christina er en av mine. Det tror jeg helt alvorlig talt, uttalte han til VG i 2018.

I VG-intervjuet fra oktober 2019 fortalte Fuentes at han vil sette i gang med en mer selvstendig musikkarriere, i tillegg til å være personlig trener på Sats. Både i 2020 og 2021 har han gitt ut flere singler, inkludert Miss Favela i samarbeid med AdmiralP.