TIKTOK-STJERNE: Dixie D’Amelio, her på MTV Music Awards tidligere i år.

Slutt mellom Dixie D’Amelio og Noah Beck

Forholdet mellom influencerne Dixie D’Amelio (21) og Noah Beck (21) er over, bekrefter Noahs talsperson.

– Vi kan bekrefte at de ikke lenger er et par, sier repreesentanten til New York Times.

Dixie D’Amelio og Noah Beck har vært et par i om lag to år.

E! News omtaler også bruddet.

Det opplyses for øvrig at de to skal «fortsette som venner».

Alle som følger med på realityserien «The D'Amelio Show», har fått med seg at de to 21-åringene har hatt turbulens i kjærlighetslivet den siste tiden.

Dixie tok nylig en kort pause fra sosiale medier, men det skyldtes ikke trøbbel på romansefronten, men helseplager. Influenceren sliter med alvorlig PMS, og forklarte at hun «aldri før har vært så langt nede».

Dixie D’Amelio er 12. største tiktoker i verden, ifølge SocialBlade. Noah Beck er nr 58.

