Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise sammen på rød løper i høst.

Nye regler for Durek Verrett: Skal ikke bruke prinsessetittel i egne sosiale medier

Den nye ordningen innebærer blant annet at prinsesse Märtha (51) og Durek (47) ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler.

Tirsdag ble det kjent at kongehuset har bestemt at Märtha Louise ikke lenger skal representere offentlig.

Ifølge kongehuset vil Durek Verrett «bli en del av kongefamilien når de gifter seg», men han kommer ikke til å ha noen tittel eller representere kongehuset.

Endringen setter også begrensninger for hvordan prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede kan opptre i sosiale medier.

I en pressemeldingen fra kongehuset står det også:

«Prinsessen bestemte i samråd med sin familie i 2019 at hun ikke skal bruke prinsessetittelen i tilknytning til sin næringsvirksomhet. Dette prinsippet gjelder nå også for hennes forlovede Durek Verrett.»

De kan blant annet ikke bruke prinsessetittelen eller omtale kongehusets medlemmer i:

egne sosiale mediekanaler

medieproduksjoner

eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet (med unntak av hennes offisielle konto @PrincessMarthaLouise på Instagram)

På kongehusets egne nettsider står det at dette i praksis betyr at prinsessen og Verrett skal unnlate:

å nevne denne tilknytningen gjennom for eksempel @tagging

bruk av prinsessetittel

eller bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av Kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår.

Dette inkluderer intervjuer som har som hovedformål å gi oppmerksomhet til kommersiell aktivitet, står det.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Durek Verrett.

I forbindelse med dette ønsker samtidig kongehuset å formidle følgende:

«Vi synes det er veldig hyggelig at Prinsessen har forlovet seg, og ønsker at Durek Verrett skal kjenne seg velkommen i vår familie.

Situasjonen vi som familie har stått i den senere tiden, har imidlertid synliggjort problemstillinger som er sammensatte og som har mange ulike sider ved seg som vi søker å ta hensyn til»

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved viktige markeringer i kongefamilien, for eksempel på fødselsdagsfeiringer — eller ved enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen.

Det har stormet rundt Märtha etter at hun forlovet seg med Durek Verrett i juni. Debatten har særlig dreid seg om prinsessetittelen, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis som sjaman.

Blant annet har Verrett fått mye oppmerksomhet for en medaljong han selger, og som han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

Den siste tiden har to foreninger valgt å avslutte sitt samarbeid med prinsesse Märtha på grunn av at de reagerer på Durek Verretts utspill.

Prinsessen har i dag formidlet til organisasjonene hun er beskytter for, at hun frasier seg sine beskytterskap, som legger rammene for hennes offisielle oppgaver.