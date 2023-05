Sophie Elise Isachsen i 2022.

Sophie Elise sammen med ungdomskjæresten igjen

Influenceren deler kyssevideo og skriver at det føles «fint» og «naturlig» at hun har funnet tilbake til kjæresten hun var sammen med i tenårene.

«At vi er sammen nå føles så fint og utrolig naturlig» skriver Sophie Elise på en instastory tirsdag.

Den siste tiden har influenceren postet flere kryptiske bilder og videoer av seg selv og en mann. I forrige uke fortalte hun i egen podkast at hun svever på en «rosa sky» og at hun er forelsket.

SAMMEN: Sophie Elise har funnet tilbake til tenåringskjæresten, skriver hun på Instagram.

Det er i en såkalt «Q&A» at hun tirsdag morgen avslører flere detaljer om relasjonen deres.

«Vi var faktisk kjærester da vi var unge, 14–15 år gamle» svarer hun på spørsmålet om hvordan hun møtte sin nye flamme.

Hun skriver at de gjennom årene har hatt bra kjemi og kontakt «her og der», selv om de har levd forskjellige liv.

«Egentlig litt rart at jeg ikke så denne komme før nå? Når jeg ser tilbake føles det på en måte så åpenbar fordi det «alltid» har vært «noe»».

«Så for å svare videre, er det verdens beste følelse og skikkelig koselig».

Mandag postet hun også en videoen hvor lener hun seg over et spisebord og blir omfavnet i et kyss av samme mann.

«Mitt alt − 15 år i livet mitt, forelska for andre gang i samme menneske, på helt riktig timing» skriver hun.

Sophie Elise har derimot vært forsiktig med å dele hvem mannen er. Årsaken utdypet hun i forrige ukes podkast:

– Han er en privatperson og har ikke lyst til å være offentlig. Men samtidig når man er veldig forelsket, er det vanskelig ikke å poste ting, for man har lyst til å vise det frem, sa hun den gangen.