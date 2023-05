2021: Prinsesse Leonore, Chris O’Neill, prins Nicolas, prinsesse Adrienne og prinsesse Madeleine hjemme i Stockholm.

Prinsesse Madeleine med overraskelsesbesøk

Planen var august, men nå vender prinsesse Madeleine og familien «hjem» til Sverige tidligere enn ventet.

I mars meldte det svenske hoff at prinsesse Madeleine (40), ektemannen Chris O’Neill (48) og deres tre barn skal bosette seg i Stockholm etter flere år i USA.

Nå skriver Expressen at familien kommer til Sverige allerede i juni for å feire nasjonaldagen sammen med resten av kongefamilien.

De vil ha midlertidig opphold i hoffstallen på Östermalm i Stockholm.

Kommunikasjonssjef i det svensk hoff, Margareta Thorgren, uttalte til Expressen at dette året er spesielt, med markeringen av 500 år som moderne stat og et jubileum for kongen.

Prinsessen giftet seg med den britisk-amerikanske forretningsmannen Chris O’Neill i 2013.

Med andre ord – 8. juni kan også paret feire ti år som ektepar.

Tilbakeblikk: Madeleine vurderte å si fra seg prinsessetittelen

2018: Her er familien avbildet i forbindelse med datteren prinsesse Adriennes dåp i juni for snart fem år siden.

Planen er fortsatt at familien skal flytte til Stockholm i august.

– Både prinsesse Madeleine og Chris O'Neill er glade. De ser frem til å flytte hjem igjen, sa kommunikasjonssjef Thorgren da det ble annonsert at de skulle flytte til Sverige.

Flyttingen skjer før skolestart. Prinsesse Leonore (9) og prins Nicolas (7) skal begge gå på skole, mens yngstejenta – prinsesse Adrienne (4) – skal gå i barnehage.

I 2019 bestemte svenskekongen at barna til prinsesse Madeleine og prins Carl Philip ikke lenger skal tilhøre kongehuset på formelt vis, noe som betyr at de ikke lenger skal tituleres «Kongelige Høyheter».

Men de er fortsatt prinser og prinsesser.

Madeleine og familien har siden 2018 hatt base i Miami i Florida.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post