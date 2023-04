BURSDAGSBARN: Prins er nummer fire i arverekken til tronen.

Sjarmør-prins fyller fem

Prins Louis, yngstesønnen til prins Willam og prinsesse Kate, fyller fem år i dag.

I den anledning har foreldrene brutt det som nærmest har blitt en tradisjon. Vanligvis er det mamma som Kate som selv har tatt bildene av barna sine i forbindelse med bursdagene deres. Men denne gangen har prinsen og prinsessen av Wales overlatt jobben til en proff fotograf.

Bildene ble tatt av Millie Pilkington i Windsor tidligere denne måneden og distrubiert av via prinsen og prinsessen av Wales egne sosiale kanaler.

MED MAMMA: Denne gangen er også mamma Kate med på et av bildene som er sendt ut til media.

Mamma Kate som selv omtaler seg selv som en «entusiastisk amatørfotograf» er med på et av de to bildene som nå er sendt ut. Dagens lille jubilant er kong Charles barnebarn og nummer fire i arverekken til den britiske tronen etter pappa William og de to søsknene, George og Charlotte.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post