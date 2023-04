RASKE BILER: TIX feiret sin 30-årsdag med millionkjøp. Dette er ikke et bilde av TIX’ bil.

TIX kjøpte Ferrari til seg selv i bursdagsgave

Andreas «TIX» Haukeland (30) bladde opp 2,9 mill. for en 30-årspresang til seg selv: En rød Ferrari 488 Gtb.

Det sier kanskje ikke all verden for dem uten nevneverdig peiling på bil – eller Ferrari. Derfor kan du lese deg raskt opp om TIX’ nye bil her:

Med sine elleville 670 hestekrefter kan Haukeland komme opp i 100 km/t på rundt tre sekunder.

Bilen har en topphastighet på 330 km/t.

TIX’ modell er fra 2020. Første utgave av bilen er fra 2015.

En brukt 2018-modell ligger ute til 2.690.000 kroner på Finn.no

Ferrari 488 Gtb, den første modellen fra 2015.

20. april i år sto han oppført som eier av sin nye sportsbil, ifølge kjøretøyregisteret hos Statens vegvesen. Det er åtte dager etter artisten fylte 30 år.

«Bursdagsgaven til meg selv», skrev artisten til en video av den innpakkede presangen til sine 138.000 følgere på Snapchat mandag ettermiddag.

Andreas Haukeland la ut en video på Snapchat av bursdagsgaven til seg selv.

VG har bedt om en kommentar fra Andreas Haukeland.

Men dette er ikke Haukelands første millionbil:

I juni 2021 ble han oppført som eier av superbilen Mercedes-Benz AMG GT S, 2017-modell.

Startprisen på modellen lå i underkant av 2 millioner kroner. En brukt 2016-modell ligger ute til 1,2 millioner på Finn.no.

Nå er han altså eier av to millionbiler.

Det er kanskje ikke så rart basert på TIX’ inntekt og formue de siste årene.

Ifølge skattelistene hadde artisten en inntekt på til sammen 28 millioner kroner i 2020 og 2021. Han sto oppført med en formue på 22 millioner kroner i 2021.

I 2022 ble han aktuell på Viaplay som programleder for «Paradise».

Andreas «TIX» Haukeland er først og fremst en kjent artist, som starter karrieren i 2012 da han produserte musikk under sin egen russetid. Siden da har han produsert velkjente russelåter som «Sjeiken», «Habbo Club» og «Versace».

Deretter deltok han i Melodi Grand Prix- og kom videre til Eurovision. Der var han aktuell med låten «Ut Av Mørket», og den engelske versjonen «Fallen Angel». Den forteller om livet hans med Tourettes syndrom, og en barndom preget av mobbing, kjærlighetssorg og depresjon.