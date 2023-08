NORGES-BESØK: Will Smith har tatt turen til Norge. Her fra en annen anledning tildligere i år.

Will Smith på tur i Nord-Norge

Den amerikanske skuespilleren Will Smith (54) har tatt turen til Nord-Norge. Men hva det er som bringer ham nordpå, er fremdeles uklart.

Will Smith landet fredag ettermiddag i Tromsø med privatfly fra Svalbard. Nå er superkjendisen på Arnøya, ifølge NRK Troms.

Årsaken til norgesbesøket er foreløpig ikke kjent, men Smith skal ifølge den britiske avisen The Independent være med i en ny reiseserie for National Geographic kalt «Pole to Pole».

Serien skal følge Smith på den rundt 42.000 kilometer lange reisen fra pol til pol.