PROFESSOR: Bente Træen, her under et møte med VG i fjor.

Bente Træen er død

Den kjente seksualforskeren ble 64 år.

Familien bekrefter dødsfallet overfor VG.

Træen var blant annet styreleder i Helseutvalget, en stiftelse som jobber for bedre seksuell helse.

«Det er med stor sorg at vi i dag har mottatt dødsbudskapet om at styreleder Bente Træen sovnet stille inn i dag. Våre tanker og dype medfølelse går til Aurora og August med familie og venner» skriver Helseutvalget i innlegget.

Træens datter, Aurora Sofie Træen Sørensen (23), skrev i et åpent Facebook-innlegg natt til mandag at moren lørdag ble rammet av en hjernehinneblødning, og da i skrivende stund befant seg på sykehuset.

«Skaden på hjernen hennes er for alvorlig, og min mor kommer til å dø», skrev 23-åringen.

Hun la til at moren var fri for smerter, og at hun sov fredfullt.

Træen har også en sønn på 26 år.

«Broren min og jeg er fullstendig i sjokk, og vi sliter med å slå oss til ro med at moren vår ikke kommer til å være her med oss lenger», lød det fra datteren.

Datteren opplyser at de er omgitt av familie, og at hun takker Gud for all tiden hun har fått med sin «nydelige mamma».

Hun takker også moren for all kjærlighet, omsorg, beskyttelse og glede.

Var operert for kreft

Tidligere denne måneden fortalte Træen i en lang kronikk i Forskersonen.no, der hun var spaltist, at hun var operert for kreft.

«Jeg har nylig deltatt i en type ufrivillig feltarbeid. Jeg ble operert for kreft i tykktarmen», skrev hun.

Træen var professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Det norske folk kjenner henne i tillegg fra utallige spalter i blader og aviser, samt fra TV-skjermen.

64-åringen har bidratt i en lang rekke artikler i VG opp gjennom årene, om temaer knyttet til sex og samliv. Hun har også skrevet flere bøker.

I 2003 fikk Træen Norges forskningsråds formidlingspris for sin forskning på seksualvaner.

Åpenhjertig

Til og med i sin ferskeste spalte på Forskersonen delte Træen åpenhjertig av egne erfaringer på det som ofte er et tabubelagt område.

«Jeg lå i sykehussengen min og tenkte på dette. Ingen leger eller sykepleiere jeg møtte tok opp temaet med meg. Litt i postoperativ morfin rus fant jeg ut at jeg måtte utforske relasjonen mellom pasienten og helsepersonell.

Jeg dro opp sykehusskjorten og pekte på stomien stomienEn kolostomi er en kunstig åpning i tykktarmen (kolon) som føres gjennom bukveggen og huden slik at tarmen kan tømmes gjennom huden til en pose utenpå magen. min: «Hva kommer dette til å bety for seksuallivet mitt?», spurte jeg overlegen.»

Før Træen begynte ved Universitetet i Oslo, jobbet hun ved Universitetet i Tromsø.

Hun var i tillegg utdannet tannlege.