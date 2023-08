TILTALT: Rumensk rett har tiltalt Andrew Tate for voldtekt, menneskehandel og organisert kriminalitet. Her møtte han pressen tidligere i august.

BBC: Nye beviser mot Andrew Tate – skal ha tvunget kvinner til å lage porno

BBC har sett den rumenske påtalemyndighetens sakspapirer mot den kontroversielle influenceren. De peker på nye bevis for vold, tvang og seksuelle overgrep.

Kortversjonen Influencer og kickbokser Andrew Tate er tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og voldtekt.

Broren Tristan Tate og to rumenske kvinner er også tiltalt i saken. Alle fire avviser anklagene.

Nå har BBC sett sakspapirene som påtalemyndighetene baserer sine bevis på. Den britiske kringkasteren siterer 300 sider med vitneforklaringer, detaljerte beskrivelser og grafiske bevis. Vis mer

Den britiske kringkasteren siterer 300 sider med vitneforklaringer, detaljerte beskrivelser og grafiske bevis samlet inn av Romanias påtalemyndighet påtalemyndighetPåtalemyndigheten er den offentlige instansen som leder etterforskningen i straffesaker..

Papirene påstår at Andrew Tate tvang kvinner til seksuelle handlinger og utsatte dem for vold.

Påtalemyndigheten viser også til transkriberte lydmeldinger hvor broren, Tristan Tate, skal ha sagt at han vil «slave these bitches slave these bitchesOversatt til norsk henviser sitatet sannsynligvis til et ønske om å gjøre kvinnene til slaver. », ifølge BBC.

I juni ble Tate-brødrene tiltalt tiltaltEn tiltale er anklagene som en påtalemyndighet presenterer for retten i en straffesak. Saken havner i retten dersom en etterforskning har overbevist påtalemyndighetene om at en persons skyld kan bevises. Da blir vedkommende tiltalt. for menneskehandel, organisert kriminalitet og voldtekt.

To rumenske kvinner er også tiltalt. De fire avviser anklagene.

Syv kvinner har status som fornærmet fornærmetEn fornærmet er den som er krenket i en straffesak. i saken.

Info Hvem er Andrew Tate? Andrew Tate er tidligere kickbokser, realitydeltager og influencer.

Han har fått mye oppmerksomhet for sine omstridte synspunkt på seksuelle overgrep, trakassering og kvinner.

Tate har en stor tilhengerskare i sosiale medier og milliarder av visninger på YouTube og TikTok.

Mange av støttespillerne hans er unge menn.

Tate har bodd i Romania siden 2017. Vis mer

BBC presiserer at dokumentene de har sett, som er et sammendrag av påtalemyndighetens sakspapirer, ikke er vedlagt de originale lydmeldingene.

Dermed kan ikke kringkasteren verifisere hvorvidt de er nøyaktig transkribert, eller om meldingene er sendt av de tiltalte – slik påtalemyndigheten påstår.

POPULÆR OG KONTROVERSIELL: Andrew Tate har milliarder av visninger på YouTube og TikTok. Mange av støttespillerne hans er unge menn.

Influenceren har tidligere hevdet at påtalemyndigheten ikke har beviser. Han har sagt at saken er en politisk konspirasjon med hensikt om å kneble ham.

Tate ble løslatt fra husarrest 4. august. Frem til rettssaken er han underlagt rettslig kontroll rettslig kontrollDette er et lettere restriktivt tiltak enn husarrest..

Skal ha tvunget kvinner til å lage porno

Tidligere i sommer sa påtalemyndigheten at Tate-brødrene rekrutterte sine angivelige ofre ved å «villede dem om romantiske intensjoner».

Kvinnene skal så ha blitt fraktet til et hus i utkanten av den rumenske hovedstaden Bucuresti – i nærheten av Tates bolig.

Her skal den angivelige kriminelle gruppen ha utnyttet dem seksuelt.

Kvinnene skal også ha blitt tvunget til å lage pornografisk innhold gjennom fysisk og psykisk tvang, skriver BBC.

Ifølge de påtalemyndigheten skal de tiltalte ha truet kvinnene med å «knekke tenner» og la dem «ende opp i likhuset».

BRØDRE: Tristan (f.v.) og Andrew Tate anket husarresten og ble løslatt. Her er de avbildet utenfor et rettslokale 1. august.

Vitneforklaringer om dette, er blant papirene som BBC nå har sett.

Her hevder kvinnene at inntekter, kontoer og passord tilknyttet det pornografiske innholdet, ble kontrollert av de tiltalte.

De skal blant annet ha tjent penger på plattformen OnlyFans OnlyFansOnlyFans er en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger. Visuelt ligner den på andre sosiale plattformer, som Instagram..

Kvinnene skal også ha fått bøter dersom de tok for lang pause eller gråt mens de var live, skriver BBC.

Dette skal ha resultert i at en av kvinnene skyldte de tiltalte rundt 4000 euro – tilsvarende over 46 000 norske kroner.

Sakspapirene viser også til et tilfelle hvor en kvinne skal ha fått øye- og brystskader etter seksuell vold.

Tidligere har Tate-brødrene hevdet at de fornærmedes anklager kommer av sjalusi.

Det er ventet at Tates advokater vil bestride påtalemyndighetens bevismateriale, skriver BBC.

«Jeg leder dem»

Den britiske kringkasteren viser også til en utskrift av en meldingsutveksling mellom Tate og et angivelig offer.

Her skal kvinnen ha spurt om Tate er «den som driver jentevirksomheten/OnlyFans og TikTok».

«Tristan og G GIdentiteten til «G» er ikke kjent, men det kan være et kallenavn på en av de medtiltalte. er. Men jeg leder dem», skal Tate ha svart.

PORNOANKLAGER: Påtalemyndigheten viser til en tekstmelding hvor Andrew Tate (t.v.) skal ha skrevet at Tristan Tate (t.h.) driver «virksomheten». Selv skal han ha «ledet» dem.

BBC har bedt Tate om en kommentar til disse påstandene.

En talskvinne sier at Tate-teamet benekter anklagene på det sterkeste – og beskylder samtidig kringkasteren for «mangel på upartiskhet».

Talskvinnen sier også at det finnes vesentlige bevis på de tiltaltes uskyld, men utdyper ikke hva disse innebærer.

BBC skriver også at talskvinnen ikke svarer på deres spesifikke påstander.