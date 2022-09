SKADET SEG: Post Malone, her fra en konsert tidligere i september.

Post Malone til sykehus etter scene-fall

Lørdag måtte Post Malone avbryte en konsert i St. Louis etter at han falt på scenen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg fikk juling av meg selv, sier Post Malone, i en video han har postet på Twitter søndag.

Artisten, som egentlig heter Austin Richard Post, sikter til en hendelse under hans egen konsert lørdag, hvor han

Videoer fra hendelsen viser artisten tråkke ned i et tildekket hull, før han faller over og blir liggende og vri seg i smerter i flere minutter.

I videoen han nå har postet på Twitter forklarer han hva som skjedde:

– Når vi gjør den akustiske delen av showet, går gitaren og stativet ned, og det er et stort hull. Jeg snudde meg og gikk over, og trynet hardt, sier han i videoen.

Post Malone måtte avbryte konserten og forlate scenen – men ifølge TMZ returnerte han etter 15 minutter for å fullføre konserten.

Dette til tross for at han tilsynelatende hadde store smerter og tok seg til brystet da han sang, skriver nettstedet.

I videoen Malone har postet på Twitter fremkommer det at han ble sendt til sykehuset etter hendelsen.

– Vi kom akkurat tilbake fra sykehuset, og alt er bra. De har gitt meg noe smertestillende, så jeg skal fortsette turneen.

Artisten ønsker også å beklage overfor publikumet som fikk en litt annerledes konsert, og takker dem for tålmodigheten.

– Jeg vil bare beklage til alle i St. Louis og vil takke dere for at dere kom. Neste gang jeg er her skal jeg ha et totimersshow for dere, for å gjøre opp for de få sangene vi gikk glipp av, sier han.