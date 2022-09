VENTER BARN: Blake Lively og Ryan Reynolds skal bli foreldre igjen.

Blake Lively er gravid

Blake Lively og Ryan Reynolds venter sitt fjerde barn.

Det melder blant annet TMZ, som også har publisert et bilde av Lively som viser frem gravidmagen under Forbes årlige Women’s Summit-arrangement.

Ifølge kildene til TMZ var det svært få som fikk lov til å fotografere stjernen, og fotografene skal på forhånd hadde fått beskjed om at det ville bli en «sensitiv shoot».

Barnet blir Lively og Reynolds fjerde. Fra før har de James (7), Inez (5) og Betty (2).

Reynolds og Lively har vært gift siden 2012. Superparet har vært nøye med å skjerme barna fra offentligheten. Første gang de gjorde det, var med de to yngste i 2016, da Reynolds ble hedret med stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier de siste 20 årene. Blant hans mest berømte filmer er «The Proposal», «Deadpool» og «Buried».

Lively er kjent fra blant annet TV-serien «Gossip Girl» og filmer som «The Shallows», «The Age of Adaline» og «All I See Is You».