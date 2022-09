Prins William og prins Harry står æresvakt for dronningen

Når prins Harry skal stå æresvakt vil det bli gjort et unntak som tillater ham å bruke sin militæruniform. Det blir første gang siden 2020.

De siste dagene har tusenvis av mennesker ventet tålmodig utenfor Westminster Hall i London, for å ta et siste farvel med dronning Eliszabeth.

De sørgende fikk fredag seg en overraskelse da kong Charles og søsknene prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward dukket opp som æresvakter foran sin mors kiste.

I rundt femten minutter sto dronningens barn rundt kisten hennes i stillhet – alle kledd i militæruniformer.

Lørdag er det barnebarnas tur – inkludert kongens sønner prins William og prins Harry.

På kong Charles' forespørsel vil både prins William og prins Harry bære en militæruniform for anledningen, skriver BBC.

Det blir altså gjort samme unntak for prins Harry, som det ble gjort for prins Andrew fredag – som tillot han å bruke den militære uniformen sin etter at han ble fratatt sine titler tidligere i år.

Dette vil være første gang prins Harry har blitt sett i militæruniform siden han trappet ned sin kongelige virksomhet i 2020.

Ved dronningens kiste vil brødrene også få selskap av Peter Phillips, Zara Tindall, prinsessene Beatrice og Eugenie, Lady Louise Windsor og James, Viscount Severn.

SE VIDEO: Da prinsesse Anne sto æresvakt i St Giles' Cathedral i Edinburgh tidligere denne uken, ble hun historisk:

Må forvente 24 timer i kø

Det har vært ventet at flere hundre tusen briter ønsker å vise dronning Elizabeth den siste ære i Westminster Hall i London.

Sørgende som ønsker å se dronningen har blitt advart om lange ventetider og kalde temperaturer over natten. Køen har vært opp mot åtte kilometer lang, og ventetiden for å besøke dronningen er for øyeblikket på 24 timer, skriver BBC.

Dronning Elizabeth er den lengstsittende monarken i britisk historie, etter å ha sittet på tronen i over 70 år.

Westminster Hall er åpen 24 timer i døgnet frem til mandag morgen som er dagen for begravelsen.