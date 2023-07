STØTTE: Hertuginne Meghan Markle får støtte fra det britiske medietilsynet. Her sammen med ektemann prins Harry.

Britisk tabloidavis beklager til Meghan Markle – igjen

The Sun beklager til Meghan Markle for andre gang. Det skjer etter at det britiske medietilsynet slår fast at en kommentar publisert i avisen er sexistisk.

Den britiske tabloidavisen har publisert en beklagelse til Meghan Markle på forsiden sin lørdag.

– Ytringsfriheten fører med seg et stort ansvar, skriver avisen i beklagelsen, ifølge Deadline.

Bakgrunnen for beklagelsen til hertuginnen av Sussex er en kommentar i The Sun skrevet av TV-stjerne Jeremy Clarkson desember i fjor.

Fredag slo det britiske medietilsynet fast at avisen brøt god presseskikk og at kommentaren var sexistisk.

The Sun fjernet saken fra nettsiden deres tidligere i år. Dette er andre gang tabloidavisen beklager offentlig til Markle.

I HARDT VÆR: Jeremy Clarkson har vært i hardt vær etter en kritisk kommentar mot Meghan Markle. Nå slår det britiske medietilsynet fast at den var sexistisk.

I artikkelen skrev Clarkson blant annet at han hater hertuginnen på et «cellulært nivå», og at «han drømte om at hun ble paradert naken gjennom Londons gater og kastet bæsj på».

– Artikkelen var ydmykende og nedverdigende overfor hertuginnen, sier styrelederen av det britiske medietilsynet, Lord Faulks, ifølge Deadline.

Prins Harry og Markle har anklaget Grand Tour-profilen for å spre hatretorikk, farlige konspirasjonsteorier og kvinnefiendtlige holdninger. Clarkson har selv beklaget personlig til hertuginnen i ettertid, ifølge BBC.

Det britiske medietilsynet fikk inn 25.000 klager om kommentaren. Det er saken med aller mest klager i britisk pressehistorie.