BRYSTKREFTOPERERT: Sarah Ferguson, hertuginnen av York.

Sarah Ferguson operert for brystkreft

Hertuginnen av York, Sarah Ferguson (63), er operert for brystkreft.

Det skriver SkyNews.

En talsperson for Sarah Ferguson, hertuginnen av York, bekrefter at hun er behandlet for brystkreft.

– Sarah, hertuginnen av York, ble nylig diagnostisert med en tidlig form for brystkreft under en rutinemessig mammografiundersøkelse, sier talspersonen.

63 år gamle Ferguson skal ha fulgt legenes råd og hatt en vellykket operasjon.

– Hertuginnen får den beste medisinske behandlingen. Legene har fortalt henne at prognosen er god. Hun hviler nå ut sammen med familien, sier talspersonen.

– Hertuginnen ønsker å uttrykke sin takknemlighet til den medisinske staben som har støttet henne de siste dagene. Hun er også svært takknemlig overfor dem som tok mammografien som identifiserte sykdommen – som ellers var symptomfri.

Sarah Ferguson da hun ankom begravelsen til sin tidligere svigermor

Sarah Ferguson skal ha blitt behandlet ved King Edward VIIs Hospital i London. Dette er samme sykehus som i en årrekke har behandlet medlemmer av det britiske kongehuset.

Før brystkreftoperasjonen skal hertuginnen ha spilt inn en ny episode av podkasten «Tea Talk».

I episoden snakker hun om diagnosen.

Podkastepisoden vil bli publisert mandag, skriver SkyNews.

