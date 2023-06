INFLUENCER: Isabelle Eriksen.

Isabelle Eriksen røper brudd – sammen igjen

Influencer Isabelle Eriksen (26) forteller at hun og kjæresten gjorde det slutt, men at de nå er et par igjen.

– Det går veldig veldig mange rykter og spekulasjoner rundt omkring nå på sosiale medier og sånn, på grunn av noe jeg la ut på sosiale medier, som jeg kanskje skulle spart meg for, selvfølgelig, sier Isabelle Eriksen i en YouTube-video onsdag.

– Det er sant at jeg og Wiktoria gjorde det slutt litte grann, sier hun og legger til:

– Vi har bestemt oss for å gi det en ny sjanse, så vi er sammen igjen.

I en melding til VG bekrefter influenceren at de gjorde det slutt, men at de er på talefot igjen.

Det var i 2021 at Eriksen delte med offentligheten at hun hadde fått seg kjæreste.

