Artisten Kamelen.

Kamelen får forelegg etter filming av voldtektstiltalt

Artisten har vært siktet for hensynsløs atferd etter at han la ut en video på sosiale medier hvor han navnga en voldtektstiltalt. Nå får han 20.000 i bot.

På Instastory har Kamelen lagt ut et bilde av et brev fra politiet der det fremkommer at han får forelegg på 20.000 kroner.

– Per nå kommer han ikke til å vedta forelegget, sier Kamelens advokat Jørgen Riple til VG torsdag.

Riple har ingen kommentar utover det.

I mai – mens den mye omtalte gruppevoldtektssaken pågikk i Hordaland tingrett – filmet og postet Kamelen video av en av de tiltale på sine sosiale medier.

På videoen ser man artisten, som egentlig heter Marcus Mosele, forfølge og konfrontere den da voldtektstiltalte mannen inne på en kiosk i Bergen. Mannen ble senere dømt, men har anket dommen.

Det var advokaten til mannen som ble filmet som anmeldte hendelsen, og i midten av juni ble det kjent at Kamelen var siktet for hensynsløs atferd.

Saken har de siste ukene vært til behandling hos statsadvokaten, som nå har fattet en avgjørelse.

Info Gruppevoldtektssaken i Bergen Totalt fem menn var tiltalt i saken som gikk for Hordaland tingrett i mai: En gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene, seksuell omgang med en mindreårig jente på 15 år og en sovevoldtekt av en kvinne i 20-årene.

Samtlige fem har nektet straffskyld. I juni ble fire dømt.

Tre har anket dommen, den fjerde tok betenkningstid.

Statsadvokat Benedicte Hordnes har uttalt påtalemyndigheten anker frifinnelsen av 26-åringen.

Saken har fått massiv oppmerksomhet, og de tiltalte fikk gjennom rettssaken flere ganger spredt navnene sine på sosiale medier.

Også de fornærmede i saken fikk navn og personopplysninger spredd. Rettssaken måtte blant annet pauses fordi en mann i tilhørerrommet filmet navnelisten i tiltalen og filmet fra rettssalen. Vis mer

Advokat Ellen Eikseth Mjøs er forsvarer for personen som Kamelen filmet.

Hun sa i en kommentar til VG tidligere i juni – før det ble kjent at Kamelen ble siktet – at spredningen av blant annet de tiltaltes personopplysninger ble anmeldt da det skjedde.

– Det er viktig og riktig at domstolen markerer at denne typen uthenging, som vi har sett i denne saken, får betydning for straffeutmålingen, sa Mjøs til VG.

Kamelen har ikke villet forklare seg til politiet. Da siktelsen ble kjent var VG i kontakt med hans manager, Leo Ajkic, som opplyste at Kamelen ikke vil kommentere saken – men sa at artisten var glad for at de dømte fikk en streng straff.

Gruppevoldtektssaken har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Her er en oversikt over dommen:

25-åringen som er funnet skyldig i sovevoldtekt og sex med mindreårig: Tre år og åtte måneders fengsel, der seks måneder gjøres betinget.

24-åringen som er funnet skyldig i gruppevoldtekt: Fem års fengsel, der ett år gjøres betinget.

25-åring som er funnet skyldig i sex med mindreårig: Ett års fengsel, der to måneder gjøres betinget.

23-åring skyldig i gruppevoldtekt og sex med mindreårig: Fem år og seks måneders fengsel, der ni måneder gjøres betinget.

26-åringen som var tiltalt for gruppevoldtekt er frikjent.

I retten påpekte dommer Stein Dons Heinfjell den voldsomme dekningen av saken i sosiale medier, der fornærmedes navn og adresser er blitt delt.

På grunn av uthengingen får de dømte strafferabatt: Ti prosent av straffen gjøres betinget.

