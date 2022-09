IKKE MED: Kronprinsesse Mary, her i Oslo i juni under «Fremtidens robuste sundhedsvæsen i Norge og Danmark», måtte stå over dronning Elizabrths begravelse.

Britiske UD beklager invitasjonsglippen overfor kronprinsesse Mary

Det danske kongehuset informerte om at kronprinsesse Mary (50) skulle være med i dronning Elizabeths begravelse. Nå sier britiske UD unnskyld for flausen.

Australskfødte kronprinsesse Mary var nemlig ikke invitert.

Kongehusene kunne angivelig bare stille med to representanter hver, den regjerende monarken med følge. I dette tilfellet ble det dronning Margrethe og kronprins Frederik.

Det oppfattet det danske kongehuset altså litt for sent – etter at den offentlige kunngjøringen om deltagelse var forkynt. Senere gikk det danske hoffet ut med en presisering om at det kun var dronningen og kronprinsen som kom til å reise.

– Det har skjedd en uheldig feil, lød det i en uttalelse fra det danske kongehuset til BT i forrige uke.

Skriftlig beklagelse

Daily Mail skriver nå at Utenriksdepartementet i Storbritannia etter begravelsen har overlevert «sine dypeste beklagelser» til den danske kongefamilien.

En talsmann for UD opplyser til avisen at det er sendt en skriftlig unnskyldning via den danske ambassaden.

Fra Norge var det kong Harald og dronning Sonja som representerte i dronning Elizabeths begravelse mandag.

2000 gjester var til stede under begravelsesseremonien i Westminster Abbey.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik ankom Westminster Abbey sammen med det norske kongeparet:

KOM SAMMEN: Dronning Margrethe og kronprins Frederik i følge med kong Harald og dronning Sonja på vei til seremonen i London mandag.

Det nderlandske og det spanske kongehuset var imidlertid representert med flere enn to. Årsaken til det er ikke kjent.