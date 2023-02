STATSKANALENS PODKAST-STJERNE: Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise.

Sophie Elise–podkasten hos NRK setter ny rekord

Solid oppsving for «Sophie og Fetisha» på den ukentlige oversikten over landets mest populære podkaster som ikke krever abonnement.

Det nye rekordtallet er 78.375, dette er antall unike enheter som spilte av forrige ukes episode.

«Sophie og Fetisha» fikk, etter litt krøll, sin første listeplassering på Podtoppen i uke 39 i fjor.

Da kom den på tiende plass og var avspilt på 75.391 unike enheter – som er verdien Podtoppen rangerer listen etter.

Uken etter sank tallet til 65.334. Siden da har podkasten ligget jevnt i underkant av 60.000 unike enheter i uken.

Forrige torsdag kom den første podkast-episoden av «Sophie og Fetisha», etter bråket rundt Instagram-bildet influenceren publiserte for sine 581.000 følgere og senere slettet.

I den episoden omtalte hun ikke det omdiskuterte bildet.

Det er altså denne podkast-episoden som setter lytter-rekorden hos Podtoppen.

På bildet poserer Isachsen sammen med en annen profil foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man den andre profilen holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Under bildet skriver Sophie Elise: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

NRK har tidligere uttalt at bildet ikke vil få konsekvenser for Sophie Elises samarbeid med statskanalen.

Tillit til NRK svekket

Onsdag morgen ble det kjent, i en undersøkelse gjort av Infact for Journalisten, at 47,7 prosent mener at NRK bør avslutte samarbeidet med Sophie Elise, mens 24,8 prosent vil sette betingelser for samarbeidet.

37,9 prosent svarer at situasjonen rundt influenceren har svekket deres tillit til NRK.

Undersøkelsen er gjennomført som automatiske telefonintervjuer mandag 20. februar, blant 1021 norske innbyggere over 18 år, skriver NTB.

Utvalget er vektet etter kjønn, alder, bosted og partivalg i 2021 og har en feilmargin på maksimalt tre prosentpoeng.