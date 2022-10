ÅPNER OPP: Greta Thunberg.

Greta Thunberg: Har aldri drukket alkohol

Den verdensberømte svenske klimaforkjemperen røper personlige detaljer – som at hun er like forsiktig med romantikk som med drikking.

19-åringen har latt seg intervjue av den britiske forfatteren Caitlin Moran i The Times, som kaller Thunberg «verdens mest merkverdige tenåring».

I intervjuet letter Thunberg en del på sløret om sitt privatliv, preget av oppmerksomheten hun har fått via sin nå over fire år lange kampanje.

Den startet med en plakat med påskriften «skolstrejk för klimatet» utenfor det svenske Riksdagshuset.

Sårbar

Thunberg forteller at hun ikke drikker alkohol og aldri har vært full – blant annet fordi hun ikke vil gi noen gleden av å kunne skryte av å ha fått henne full for første gang.

– Jeg ville aldri drukket, jeg ville aldri gjøre noe ... dumt, og jeg vet ikke om det er fordi jeg er en sånn type person eller om det er fordi jeg ikke vil bli «sett». Jeg antar det kan være begge deler, sier hun til avisen.

HOLDER KOKEN: Greta Thunberg med sin verdenskjente plakat, avbildet i Stockholm fredag denne uken.

Hun har tilsvarende innfallsvinkel til å bli kjæreste med noen, og forklarer at hun ville følt seg altfor utsatt hvis hun skulle henvendt seg til noen på den måten.

– Du har folk som ser opp til deg, men du blir også langt mer sårbar.

Thunberg beretter om en tilværelse som skiller seg fra de fleste jevnaldrendes.

For eksempel bor hun hos en venn, fordi adresser i Sverige er offentlige og hun vil unngå å avsløre hvor hun holder til.

Det kan være fornuftig, for artikkelforfatter Caitlin Moran melder på Twitter at tidslinjen hennes fikk mer trolling og utskjelling fra «bots» enn hun noen gang har sett før, etter at The Times la ut lenke til saken i samme medium.

– Mye av det er åpenbart betalt for, og koordinert. Jeg lengter etter dagen hvor vi kan få statistikk på denne dritten, skriver Moran, som har 881.000 følgere.

STJERNESTATUS: Greta Thunberg på hovedscenen på den enorme britiske Glastonbury-festivalen i juni, kort tid før Paul McCartney og Bruce Springsteen inntok samme scene.

Ifølge Thunberg har hun hatt sikkerhetsvakter, men kun i noen få dager etter at Donald Trump omtalte henne på Twitter i 2019.

Da var hun nylig kåret til årets person i magasinet Time, og holdt tale for FNs generalforsamling.

Oppmerksomheten ble det angivelig drapstrusler av, så vel som global berømmelse.

Sliter økonomisk

19-åringen sier at hun på en måte føler seg som en helt vanlig aktivist – men at de fleste aktivister i motsetning til henne slipper å forholde seg til paparazzi.

Thunberg forteller at hun også misliker influencer-stempelet noen har forsøkt å sette på henne.

På skolen likte hun økonomifag dårligst, mye fordi økonomi er en konstruksjon menneskeheten i hennes øyne tilber.

I slutten av oktober slipper hun sin første bok. Den har fått den norske tittelen «Klimaboka» og skal være en veiledning til å forstå hva som skjer med verden, og hvorfor – samt hvordan man kan få til endringer.

Inntektene skal gå til veldedighet. Thunberg medgir overfor The Times at hun gjerne skulle hatt mer penger, og at hennes personlige økonomi – basert på studentstipend – ikke er et bærekraftig prosjekt.

Hun er overbevist om at mange ville gå berserk dersom hun tjente penger på det hun gjør.

– Jeg mener at vi er mer eller mindre moralsk forpliktet til å være aktivister, men du kan tjene til livets opphold på den måten. Artister og influencere kan tjene penger på det de gjør uten at folk blir sinte på dem, men det kan ikke jeg.