Stein Erik Hagen er forlovet: − Jeg ble meget rørt

Stein Erik Hagen (66) har forlovet seg med kjæresten Bendik Skinningsrud (27).

Det bekrefter Hagen til VG.

– Han fridde helt overraskende for meg. Jeg ble meget rørt, sier Hagen til VG.

Forloveden Skinningsrud er kjent med at VG omtaler nyheten.

Hagen er en av Norges mest profilerte forretningsmenn og rikeste menn. Han er kjent for å ha eid dagligvareforretningen Rimi i en årrekke, og har siden 2006 vært styreleder og storeier i Orkla.

Hagen er Norges niende rikeste person, ifølge Kapital, med en estimert formue på 33 milliarder kroner i 2021.

Dette sier familien

Hagen sier til VG at reaksjonene fra familien har vært udelt positive.

– Barna mine ble meget overrasket, men som min sønn Carl Erik sa: «Du må bare si ja». Mamma Nina har velsignet det hele, så familien er meget glade, sier Hagen.

«Mamma Nina» er Hagens ekskone, og mor til tre av hans barn.

– Hun er min beste venn, sier han om sin ekskone.

Han sier at en av hans døtre reagerte slik:

– «Har pappa det bra, så har vi der bra».

– Og barnebarna elsker doktoren. Så vi er en lykkelig stor familie, sier Hagen.

Skinningsrud har studert medisin i Krakow i Polen, derfor tilnavnet «doktor», og er lege i spesialisering ved Sykehuset i Østfold, ifølge sin egen Facebook-profil.

FORLOVET: Bendik Skinningsrud (27) er forlovet med Stein Erik Hagen.

Slik beskriver han forloveden

– Og nå blir det bryllup?

– Bryllup er ikke planlagt. Man kan være forlovet meget lenge, svarer Hagen på VGs spørsmål.

Han beskriver sin forlovede slik:

– Bendik er et gudfryktig og skjønt menneske, som alle mine venner og familie har tatt meget vel i mot.

Han sier de har bodd sammen i over to år.

– Aldersforskjellen er stor?

– Ja vel, men det har ingen noe med. Vi trives meget godt med hverandres selskap. Det er det som betyr alt for oss. Det er våre liv. Alder er bare et tall.

Åpen om kreft og legning

Hagen har vært åpen om flere ting fra sitt privatliv gjennom årene i norsk offentlighet:

I 2011 fortalte han at han hadde fått prostatakreft – noe han fikk behandling for i USA.

I 2012 ble han separert fra den nå avdøde kona Mille-Marie Trewchow, etter åtte år som gift. Dette var den andre kvinnen han var gift med. Hagen har til sammen fire barn.

I 2015 sto Hagen frem som homofil i beste sendetid på TV-programmet Skavlan på NRK.

I et større intervju med VG like etterpå forklarte Hagen at han har følt seg tiltrukket av menn siden han var i 20-årene, men at han valgte et «konformt» liv med «kone, barn, bikkje og Volvo».

Mangelen på åpenhet rundt å være skeiv da han vokste opp bidro til at han ikke «forsto hva det var», har Hagen sagt.

Åpenhjertig Hagen: Åpner for menn som kjæreste

Det var i september at Hagen avslørte at han hadde fått ny kjæreste: 27 år gamle Bendik Skinningsrud.

Det var Se og Hør som først meldte om det nye forholdet.

– Jeg er meget tilfreds med privatlivet mitt nå om dagen. Det skal jeg ikke benekte. Nå har vi bodd under samme tak i to år – og Bendik beriker livet mitt til fulle, sa Hagen til Se og Hør.

Han uttalte til ukebladet at han synes aldersforskjellen på 39 år er «irrelevant».

– Det raker heller ingen. At vi har det bra i lag, er det viktigste. Hvis Bendik er moden for alderen, er jeg ung for min alder. Da blir ikke avstanden så stor, sa Hagen i intervjuet.