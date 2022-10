ANKLAGET FOR VOLDTEKT: Rettssaken er i gang mot den 46 år gamle skuespilleren Danny Masterson. Bildet er fra retten i 2020.

Fikk sparken av Netflix etter voldtektsanklager: Nå møter han i retten

Danny Masterson, kjent fra «That ’70s Show», er tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner. Scientologikirken er sterkt representert i retten denne uken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skuespilleren ble pågrepet i Los Angeles i juni 2020, men slapp ut mot en kausjon på over 20 millioner kroner noen timer senere, meldte CNN.

Anklagene ble først fremsatt for mange år siden, og i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen i 2017, ble de blåst nytt liv i.

Masterson er tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner i perioden 2001–2003.

Hendelsene skal ifølge tiltalen ha skjedd mens Danny Masterson spilte den populære karakteren Steven Hyde i sitcom-serien «That ’70s Show».

Han har ikke erkjent straffskyld for forholdene, skriver nyhetsbyrået AP.

Scientologikirken i fokus

Det har vært spekulert rundt at Scientologikirken, som Danny Masterson er medlem av, skal ha beskyttet skuespilleren og forsøkt å hindre at anklagene ble kjent.

Alle de tre kvinnene er tidligere medlemmer av Scientologikirken, men har i ettertid forlatt kirken, ifølge AP. Masterson skal fremdeles være medlem.

De tre kvinnene har tidligere sagt at kirken insisterte på å håndtere problemene innad.

Vitnelisten inneholder ifølge AP flere av nåværende og tidligere medlemmer av Scientologikirken. Listen inkluderer blant annet Lisa Marie Presley, datteren til Elvis Presley.

I HARDT VÆR: Danny Masterson, her avbildet for noen år siden, må møte i retten.

Dette er han tiltalt for

Én av kvinnene skal ha vært Mastersons mangeårige kjæreste, skriver ABC News. Fem år inn i forholdet, i 2001, skal hun ha våknet av at Masterson voldtok henne.

En annen kvinne skal tidligere ha fortalt at han i 2003 tok henne opp fra boblebadet i Los Angeles og voldtok henne på soverommet sitt. Mastersons daværende advokater antydet i sitt kryssforhør av kvinnene at de hadde omgjort samtykkende sex til voldtekt, og hevdet at hendelsene skjedde for såpass lenge siden at det var vanskelig å gi et korrekt bilde av dem.

Fikk sparken av Netflix

Netflix valgte i 2017 å skrive ut Masterson fra TV-serien «The Ranch» da saken blusset opp for snart tre år siden, og kanalen ga ham sparken kort etter. Noen måneder senere fikk han også fyken fra managementet han var tilknyttet.

Masterson har vært gift med skuespiller Bijou Philips (40) siden 2011, og de har ett barn sammen.

Ifølge AP kan skuespilleren få opptil 45 års fengsel dersom han skulle bli dømt.