SPURTE FØLGERNE: «Har du opplevd heksejakt på oss som stemmer blått?» spurte Lövengrip på Instagram. Her er hun fotografert i Stockholm i fjor.

Isabella Löwengrip etter valget: − Heksejakt

Den tidligere toppbloggeren skriver i et innlegg på Instagram at hun opplever at svensker som stemmer borgerlig er blitt trakassert, kalt rasister, fått trusler og mistet følgere.

Publisert: Nå nettopp

Forretningskvinnen og toppblogger Isabella Löwengrip (31) er tidligere kjent som Blondinbella.

Hun har 402.000 følgere på Instagram. Der deler hun tirsdag et innlegg hvor hun uttrykker frustrasjon over det hun mener er trakassering av folk som stemmer borgerlig i forbindelse med det svenske valget.

– Det som har sjokkert meg og andre som har valgt å stemme blått, er for et hat det har blitt. Sånn kan det ikke være i Sverige, sier Löwengrip til Aftonbladet som har omtalt innlegget.

– Heksejakt

Hun har vært åpen om at hun stemmer på Moderaterna. På Instagram Story skriver hun:

«Hvordan kan man gå inn og «hate på» en person fordi man stemmer ulikt? Jeg ville aldri i livet forsøkt å straffe personer eller sette i gang en heksejakt.»

STEMMER BLÅTT: Löwengrip avbildet i forbindelse med at hun ga ut selvbiografi i fjor høst.

31-åringen har også stilt følgerne sine spørsmålet «Har du opplevd heksejakt på oss som stemmer blått?», der mange har svart bekreftende. Hun deler flere av svarene på Instagram.

– Så til de grader trakassert

Ifølge Löwengrip har hundrevis av følgerne hennes fortalt at de har stemt blått ved valget og blitt såkalt «kansellert», eller hatt venner som har sluttet å prate med dem.

– Jeg har aldri opplevd at man blir så til de grader trakassert for sin politiske mening ved noe annet valg, sier hun til avisen.

Hun skriver på Instagram at hun opplever at de som stemmer rødt har vanskeligere for å akseptere andre meninger.

– Dette valget har det blitt sånn at om man stemte blått, så er man på en måte stemplet som et ondt menneske om stemplet som rasist. Det er ikke engang noe folk forsøker å legge skjul på, sier Löwengrip til Aftonbladet.

Ukjent valgresultat

Så langt er opptellingen så jevn at resultatet ikke er klart. Beskjeden tirsdag var at valgresultatene kan komme onsdag.

Det ser ut til å gå mot en liten overvekt borgerlige, og ifølge Aftonbladet har Moderaterna og Sverigedemokraterna startet regjeringsforhandlinger.