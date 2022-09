ANSTRENGT: Charles har vært tronarving i så mange år at posisjonen blir anstrengt, mener britisk professor.

Britisk ekspert om Charles: − Vil bli debatt om monarkiet

Et tronskifte fra høyt elskede dronning Elizabeth til sønnen Charles, vil føre til debatt om monarkiet, forklarer britisk professor.

Den britiske professoren og statsviteren Tony Travers ved eliteuniversitetet LSE i London, sier til VG at det er en svært spesiell situasjon for landet å ha hatt samme overhode i over 70 år.

— Elizabeth representerer en linje som går helt tilbake til 1920 tallet. Det er noe helt unikt. Denne linjen vil på et tidspunkt bli brutt, sier Travers, og tar forbehold om at ingen melding har kommet så langt som bekrefter dronningens bortgang.

Dersom det kommer et skifte av statsoverhode, så kan det sammenlignes med da tidligere statsminister Winston Churchill døde i 1965, mener han.

— Da fikk vi en periode der vi briter spurte oss selv om hvilken vei landet kom til å gå. Vi kan forvente en lignende prosess nå.

Traves påpeker at Storbritannia står i en politisk krevende situasjon, siden en ny statsminister nettopp er blitt pekt på.

— Vi står midt i en energikrise og en internasjonal konflikt. Så regjeringens arbeid vil måtte fortsette som før.

Travers påpeker at Elizabeth er svært populær. Sønnen Charles har britene et mer anstrengt forhold til.

— Charles har vært tronarving i så mange år at posisjonen blir anstrengt. Det fører til at spekulasjonene om hans evnethet har oppstått.

Charles’ andre ekteskap til Camilla, etter prinsesse Dianas død, var heller ikke populært i offentligheten, men det er nå mange år siden.

Travers mener situasjonen til Charles kan sammenlignes med Edvard II som ble konge da dronning Victoria døde i 1901.

— Republikanere vil bruke et eventuelt tronskifte som et påskudd til å ta en ny debatt om hvorvidt monarkiet skal videreføres.

— Men monarkiets motstandere må gjøre dette på diskré vis, siden Elizabeth i så mange tiår har vært så høyt elsket.