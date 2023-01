FANT EN SKATT: Sarah Jessica Parker beskriver boken til Hanne Ørstavik som en skatt hun ble anbefalt av en lokal bokforhandler.

«Sex and the City»-stjerne lovpriser norsk forfatter

Tirsdag kveld publiserte Sarah Jessica Parker et bilde på Instagram av en bok skrevet av norske Hanne Ørstavik (53): – Det er veldig, veldig hyggelig, sier den forfjamsede forfatteren.

I teksten under instagrambildet holder ikke Sarah Jessica Parker igjen på lovordene:

– Dette er en skatt jeg nylig fant. Forfatteren er Hanne Ørstavik. Veldig spesiell. Du også kommer til å fortelle en venn om boken, står det under bildet.

Forfatter Hanne Ørstavik forteller at hun sjeldent blir «starstruck», men at det er veldig hyggelig at Hollywood-kjendisen deler bilde av boken til nesten ni millioner følgere.

– Det var kjempefint, jeg blir kjempeglad. Det er veldig, veldig hyggelig, sier forfatter Hanne Ørstavik.

Boken «Kjærlighet» ble utgitt i Norge i 1997. 22 år senere, i 2019, ble boken oversatt av Martin Aitken og publisert med tittelen «Love» i USA. The Guardian kom med anmeldelse av boken samme år.

– Hvorfor tror du Sarah Jessica Parker liker boken din?

– Fordi det er en veldig god bok! Også vil jeg løfte fram oversetter Martin Aitken. Jeg har ikke lest boken på engelsk selv, men vet den er kjempefin. Martin har til og med vunnet pris for oversettelsen i USA, sir Ørstavik.

– Hva er ditt forhold til Sarah Jessica Parker?

– For meg er hun Carrie i «Sex and the City», serien jeg pleide å se på sammen med datteren min. Jeg begynte å skrive boken Kjærlighet da datteren min akkurat hadde blitt født, fordi det er da spørsmålet om hva kjærlighet er, som hele romanen handler om, ble påtrengende. Og nå, 27 år senere, har boken «gått i sirkel», ved at hun på TV-skjermen har skrevet om den.

VELDIG GLAD: Hanne Ørstavik sendte en «tusen takk»-melding til Sarah Jessica Parker etter at stjernen hadde skrytt av boken hennes.

Ørstavik håper nå at boken skal fortsette å nå nye lesere gjennom jungeltelegrafen.

– Det fine med at kjente personer deler boken er jo at boken kan nå helt nye lesere som ellers ikke hadde vist at den fantes, sier Ørstavik.

Sarah Jessica Parker er kjent som karakteren Carrie i serien Sex og singelliv, som gikk på TV-skjermen fra 1998 til 2004. I 2022 gjorde Sex og singelliv comeback etter 17 år av skjermen, med serien «And Just Like That ...».

Les mer om Hollywood-stjernen her.

Se videoen av Mette-Marit som festet med Sarah Jessica Parker i «billigkjole»: