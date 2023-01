PRISUTDELING: Bildet er tatt fra utdelingen i januar 2020 – kort tid før pandemien var et faktum.

Klar for omstridt prisutdeling i natt

Men hvor mange av de titalls nominerte film- og TV-stjernene som faktisk vil dukke opp på prisutdelingen fremstår uklart.

Den amerikanske film- og TV-prisgallaen fyller 80 år i år, og i natt TV-sendes Golden Globe for første gang siden den ble kritisert for manglende mangfold og korrupsjon i 2021.

Organisasjonen bak prisen er The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som består av internasjonale korrespondenter.

Prisutdelingen starter klokken 02 natt til onsdag norsk tid.

Du kan se de nominerte i utvalgte kategorier nedover i saken.

VERT: TikTok-stjerne og YouTuber Amelia Dimoldenberg ankommer den grå løperen i Los Angeles. Hun skal være rød løper-reporter for prisutdelingen.

HFPA har fått massiv kritikk for manglende mangfold og beskyldninger om korrupsjon, og bransjen har tidligere boikottet utdelingen. Flere store stjernerr har også levert tilbake sine priser.

Det startet da Los Angeles Times omtalte at det ikke var et eneste svart medlem blant de 87 journalistene i organisasjonen.

Senere ble det rettet beskyldninger mot HFPA-medlemmer om sexistiske og rasistiske kommentarer og om at medlemmer hadde benyttet posisjonen til å be om tjenester fra skuespillere og filmselskaper.

Organisasjonen har lovet endring og iverksatt flere reformer.

Har lagt frem nye grep

HFPA skriver at 96 medlemmer stemte, og at det for første gang også var 103 internasjonale deltagere i panelet.

De nye deltagerne ble rekruttert fra internasjonale industriorganisasjoner, velkjente utenlandske filmfestivaler og profesjonelle journalister, ifølge Golden Globes.

– Denne mangfoldige gruppen representerte 62 forskjellige land rundt verden, heter det fra HFPA.

De skriver at de nye velgerne, i kombinasjon med den eksisterende medlemsmassen sørger for at stemmeavgiverne består av 52 prosent kvinner, og 51,8 prosent personer med «blandet bakgrunn», fra for eksempel Latinamerika, Asia og Midtøsten. De skriver også at 10,1 prosent av dem er svarte.

Marilyn-møte

Blant de nominerte i år finner vi blant andre stjerneskuddet Emma D’Arcy, som er nominert for sin tolkning av karakteren Rhaenyra Targaryen i «Game of Thrones»-avløperen «House of the Dragon».

Skuespilleren er ikke-binær, men HFPA har likevel nominert D’Arcy i kategorien Beste skuespillerinne.

Der er også Imelda Staunton som spilte Dronning Elizabeth i den nyeste sesongen av «The Crown», og Zendaya for sin rolle i HBO-serien «Euphoria» nominert.

I kategorien Beste skuespillerinne i en dramafilm finner vi Ana de Armas og Michelle Williams – som begge har spilt filmstjernen Marilyn Monroe.

I år er det riktignok de Armas som er nominert for sin tolkning av Monroe i Netflix-filmen «Blonde».

Williams er nominert for sin rolle i filmen «The Fabelmans», som er regissert av Steven Spielberg – som er nominert til prisen for Beste regissør for samme film.

Comeback-konge

Skuespiller Brendan Fraser hadde sin storhetstid på 90- og 2000-tallet med filmer som «Georg, Jungelens Konge» og «Bedazzled», og er kanskje mest kjent som Rick O’Connell i «Mumien»-filmene.

Han har vært mer eller mindre ute av rampelyset de siste årene, og i 2018 åpnet han opp om hvorfor.

Fraser hevdet han hadde blitt befølt av et mannlig medlem av nettopp HFPA under et arrangement i 2003.

TILBAKE: Brendan Fraser fotografert i 2018.

Nå står han på nominasjonslisten for Beste mannlige skuespiller for hovedrollen i filmen «The Whale», hvor «Stranger Things»-stjernen Sadie Sink spiller datteren hans.

Fraser har selv vært klar på at han planlegger å boikotte prisutdelingen.

–Jeg har ikke tenkt til å dra. Min mor oppdro ikke en hykler, har han tidligere sagt til GQ.

Samtidig har HFPA forhåndsvarslet at blant andre regissør Quentin Tarantino og skuespillerne Billy Porter, Jamie Lee Curtis og Ana de Armas skal delta, ifølge BBC.

Likt for de største

Streamingtjenestene HBO Max og Netflix har begge to til sammen 14 nominasjoner, mens Hulu er på tredjeplass med ni.

De har blant andre seriene «The Dropout», som omhandler den skandalebefengte Theranos-grunnleggeren Elizabeth Holmes og serien om Pamela Anderson og Tommy Lee, «Pam & Tommy». Begge har sikret seg nominasjoner i flere kategorier og vises på Disney + i Norge.

Filmdistribusjonsselskapet Searchlight Pictures ligger best an når det gjelder filmer med sine 12 nominasjoner, mens hit-selskapet A24 følger tett på med 10 nominasjoner.

Det er filmen «Banshees of Inisherin» fra nettopp Searchlight Picturs som har sikret seg flest nominasjoner iblant filmene (8), etterfulgt av A24-filmen «Everything Everywhere All at Once» (6) med den nominerte stjernen Michelle Yeoh i hovedrollen.

I den samme filmen får man også et gjensyn med Globes-nominerte Ke Huy Quan, som nok er mest kjent fra rollen som Short Round i «Indiana Jones og De fordømtes tempel» fra 1984.

Det er TV-serien «Abbott Elementary» som leder an blant seriene med fem nominasjoner, etterfulgt av «The Crown» med fire nominasjoner.

Info Beste film – drama Avatar: The Way of The Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick Vis mer

Info Beste TV-serie Black Bird (Apple TV + )

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO Max) Vis mer

Info Beste skuespillerinne i en dramafilm Cate Blanchett – «Tár»

Olivia Colman – «Empire of light»

Viola Davis – «The Woman King»

Ana de Armas – «Blonde»

Michelle Williams – «The Fabelmans» Vis mer

Info Beste skuespiller i en dramafilm Austin Butler – «Elvis»

Brendan Fraser – «The Whale»

Hugh Jackman – «The Son»

Bill Nighy – «Living»

Jeremy Pope – «The Inspection» Vis mer

Info Beste film – musikal eller komedie Babylon

Everything Everywhere All At Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle Of Sadness Vis mer

Info Beste animerte film Guillermo del Toro's Pinocchio

INU-OH

Marcel The Shell With Shoes on

Pus med Støvler: Et siste ønske

Rød (Turning Red) Vis mer

Info Beste fremmedspråklige film All Quiet on the Western Front (Tyskland)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgia/Frankrike/Nederland)

Decision to Leave (Sør-Korea)

RRR (India) Vis mer

Info Beste skuespillerinne i en birolle Angela Bassett – «Black Panther: Wakanda Forever»

Jamie Lee Curtis – «Everything Everywhere All at Once»

Dolly de Leon – «Triangle of Sadness»

Carey Mulligan – «She Said» Vis mer

Info Beste skuespiller i en birolle Brendan Gleeson – «The Banshees of Inisherin»

Barry Keoghan – «The Banshees of Inisherin»

Brad Pitt – «Babylon»

Ke Huy Quan – «Everything Everywhere All at Once»

Eddie Redmayne – «The Good Nurse» Vis mer