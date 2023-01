EKSMANNEN: Lisa Marie Presley og Michael Lockwood gikk fra hverandre i 2016. Sammen har de tvillingene Harper og Finley.

Eksmannen til Lisa Marie Presley i sorg

– Dette var vi helt uforberedt på – en stor tragedie for barna. Det er ikke til å fatte.

Det sier Lisa Marie Presleys eksmann og far til tvillingene Harper og Finley, Michael Lockwood i en uttalelse til People.

– Vi sørger dypt over det uventende dødsfallet til Lisa Marie Presley, mor til mine vakre tvillingdøtre Harper og Finley, heter det videre.

Lisa Marie Presley, Elvis Presleys eneste barn, døde på sykehuset i Los Angeles torsdag i forrige uke. En rekke medier har meldt at Lisa Marie fikk hjertestans hjemme, og at hun havnet i koma på sykehuset.

DØTRENE: Lisa Marie Presley sammen med døtrene Riley (t.v.) og tvillingene Finley og Harper.

Lockwood og Preley ble separert i 2016 etter et opprivende ekteskap. Men først i 2021 ble de formelt skilt til tross for at det økonomiske på det tidspunktet ikke var fullstendig gjort opp.

– Det viktigste for meg nå er å ta vare på døtrene mine og sørge for at de alltid føler elsket og trygge, heter det videre i uttalelsen fra Lockwood.

Samtidig som han ber om ro i en vanskelig tid, skriver han også at han er trygg på at Harper og Finley, vil føre familiens arv videre.

– Helt siden de ble født har de gitt meg stor glede og jeg føler meg sterkt knyttet til døtrene mine, heter det i uttalelsen fra Lockwood.

Onsdag ble det kjent at obduksjonen av Lisa Marie Presley har ikke gitt noe svar på hvorfor 54-åringen brått gikk bort i forrige uke.

– Presley ble obdusert 14. januar, og dødsårsaken er satt på vent, uttalte Sarah Ardalani, en talsperson for Rettsmedisinsk institutt i Los Angeles til CNN.

Søndag hedres Lisa Marie Presley med offentlig minnestund utenfor hovedhuset på Graceland.