Viggo Venn om seieren: − Helt sinnssykt

LONDON (VG) Endelig snakker Viggo Venn (34) om det siste døgnets elleville suksess.

Nordmannen er blitt superstjerne i Storbritannia gjennom «Britain’s Got Talent», der han knuste samtlige konkurrenter og gikk til topps søndag.

Men det har ikke vært lett å få vinneren i tale. Det fikk imidlertid Dagsrevyen mandag kveld.

Der sier han at det var «helt fantastisk å vinne».

– Helt sinnssykt, sier han til NRK.

Han forteller også at han nå blir gjenkjent i Londons gater.

Vant millioner

Kongsbergmannen vant ikke bare heder og ære. Han er med førsteplassen også 3,4 millioner kroner rikere.

Viggo Venn forteller til statskanalen hva han skal bruke pengene på:

– Flere refleksvester, sier han om habitten han alltid bruker på scenen.

Han lover også å dele ut vester når han førstkommende lørdag opptrer på norsk jord under festivalen OverOslo Humor.

At noen ikke forstår humoren hans eller hvorfor han vant, tar han med knusende ro og forklarer spøkefullt at de «er nordmenn». Han mener at nær sagt alle engelskemenn er positive.

Opptrer for 65 i kveld

Særlig lang hviletid får han ikke ikke.

Mandag kveld står Viggo Venn nemlig på scenen med show på Bill Murray Comedy Club i London, og et utsolgt sådan.

Klubben frister på sine nettsider med «norsk komiker som har flyttet til London for å leve ut en gammel drøm om å bli britisk komiker».

Nettsiden er ikke oppdatert med at han har vunnet «Britain’s Got Talent», så de 65 som lokalet rommer, får mer enn de hadde regnet med.

Heller ikke komikerens pappa hjemme i Norge, Bjørn Venn, hadde fått kontakt med sønnen etter triumfen da VG snakket med ham mandag ettermiddag.

– Ingen har lykkes å få tak i Viggo, det ble nok litt festing i går, så det er nok en «sliten» gutt i dag, sa en leende Bjørn Venn på telefonen til VG.

Pappa Bjørn var blant Viggos venner som fulgte hele finalesendingen direkte søndag kveld via storskjerm i Oslo.

VG fikk imidlertid en opprømt og spent Viggo Venn på tråden før finalen.

– I utgangspunktet dro jeg på audition fordi jeg tenkte det kunne være et morsomt klipp å legge på nettet, at jeg ble x’et ut av konkurransen, uttalte han da.

– Helt spinnvilt, sa 34-åringen om det å komme så langt som til finalen.

STOLT: Bjørn Venn feirer her sønnens førsteplass i Oslo søndag kveld.