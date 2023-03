VAR I RETTEN: Mayoo Indiran i Oslo tingrett i slutten av februar.

Realityprofil Mayoo Indiran tapte millionsøksmål mot staten: − Skuffet

Mayoo Indiran krevde millionsum fra staten etter han var siktet i en grov narkosak som senere ble henlagt. Han vant ikke frem, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

– Han var innstilt på at dette kunne bli resultatet, men han er skuffet over at retten ikke har konkludert med at han har lidd et økonomisk tap, sier hans advokat Inam Ali til VG.

I slutten av februar møtte Mayoo Indiran i Oslo tingrett, etter at han krevde et beløp på minst 1.258.000 kroner fra staten.

– Det gjelder tap av inntekter, primært fra TV- og underholdningsbransjen som han ville ha hatt i siktelses-perioden, uttalte advokat Ali den gangen.

Fra 2016 til 2020 var realityprofilen siktet i en grov narkosak, som han tidligere har uttalt førte til at han ikke fikk jobber i underholdningsbransjen. Han nektet hele veien straffskyld.

I dommens vurdering bemerkes det at det ikke kan utelukkes at Indirans inntektssituasjon ville utviklet seg på den måten han anfører fra 2017 og fremover, hadde han ikke vært siktet for narkotikalovbrudd.

Videre står det:

«De rettslige og faktiske kravene til sannsynliggjøring og dokumentasjon er imidlertid langt strengere enn at det kan tenkes at saksøker hadde fått de oppdragene og jobbene i TV- og underholdningsbransjen som han selv mener han ville fått.»

– Vi mener at det økonomiske tapet er sannsynlighetsgjort ved hjelp av dokumentasjon og vitneførsel i retten, og er uenig med retten ved at det økonomiske tapet ikke er sannsynlighetssgjort, sier advokat Ali.

– Når det gjelder manglende dokumentasjon så er ikke det rart, for han fikk jo ikke oppdrag i underholdningsbransjen i den perioden han var siktet.

Info Bakgrunn: Mayoo var siktet i narkosak i nesten fire år Rett før julen i 2016 pågrep politiet Indiran for grov narkotikaforbrytelse, og varetektsfengslet ham i syv uker

Indiran nektet hele veien straffskyld.

Siktelsen hadde han mot seg i tre år og åtte måneder, frem til politiet henla saken mot ham på bevisets stilling i 2020.

Indiran har tidligere uttalt at narkotikasiktelsen gjorde at han ikke fikk jobber i underholdningsbransjen.

I mars i fjor fikk han 140.000 kroner i oppreisning og erstatning fra staten. Men realityprofilen og hans advokat mente han hadde krav på mer.

Etter henleggelsen har han blant annet vært med i TV 2-programmene «Kompani Lauritzen» og «Sofa», samt hatt sin egen dokumentarserie på samme kanal. Vis mer

I dommen understrekes det at retten ikke kan utelukke at saksøker, Indiran, enkelte år ville tjent mer enn det han faktisk gjorde.

«Men dette er ikke tilstrekkelig til at de faktiske og rettslige kravene til sannsynliggjøring og dokumentasjon av kravet er oppfylt», står det.

Staten har altså vunnet saken, står det i dommen, men det er ikke et krevet dekket sakskostnader.

I mars i fjor fikk Indiran 140.000 kroner i oppreisning og erstatning fra staten etter den henlagte narkosaken han ble beskyldt for i neste fire år.

Men Indiran og hans advokat mente altså at han hadde krav på mer. Han har tidligere uttalt at narkotikasiktelsen gjorde at han ikke fikk jobber i underholdningsbransjen.

– På én dag mistet jeg alt, og det er så liten terskel for å miste alt i denne bransjen, sa Indiran under rettssaken.

– I TV-bransjen så er det sånn. Er du siktet i en sak, får du ingen jobber. I mitt tilfelle var jeg siktet, og mistet tre og et halvt år med jobbmuligheter. Nå har jeg gjort et kalkulert comeback og bygget opp karrieren min igjen.

Advokat Ali mente de kunne dokumentere hans tapte inntekter fra denne tiden

– Han var den eneste kjente mannlige realitydeltageren med minoritetsbakgrunn på denne tiden, sier Ali og legger til at Indiran hadde sluttet i jobben sin for å satse på «Mayoo».

Det var i november at VG skrev om Indirans søksmål mot staten. Hans advokat, Inam Ghous Ali, opplyste den gangen at summen Indiran krever var begrenset til en ytre ramme på tre millioner kroner.

Den gangen sa Indiran at han opplever at folk ikke har fått med seg at han er uskyldig i narkosaken, og at saken ble henlagt.

– Det var masse trøkk da saken sto på, men da den ble henlagt ble det ikke det. Hadde det vært opp til meg skulle jeg jo ønske at det aldri kom i medienes søkelys fra starten og det valget fikk ikke jeg ta. Men nå står jeg i det og jeg tar den kampen, sa han da.

