Ringrev: Sam Neill i rollen som Dr. Alan Grant i den tredje «Jurassic Park»-filmen fra 2001.

Åpner opp om kreftdiagnose

Skuespilleren Sam Neill (75), kanskje mest kjent fra «Jurassic Park»-filmene, får behandling for blodkreft, skriver The Guardian.

Neill forteller selv om diagnosen i sine memoarer, som skal utgis i neste uke.

Avisen skriver at Neill så smått begynte å skrive på boken «Did I Ever Tell You This?» mens han gikk til behandling i fjor.

– Jeg fant meg selv uten noe å gjøre, sier han om den rolige tiden i et intervju med The Guardian.

– Jeg elsker å jobbe, jeg elsker å gå på jobb og være med folk hver dag og nyte vennskap og alt det der. Plutselig ble jeg frarøvet dette, og jeg tenkte, hva skal jeg gjøre?

75-åringen fra New Zealand har hatt en lang karriere i filmbransjen. Ved siden av rollen som Dr. Alan Grant i «Jurrasic Park»-filmene, har han spilt i et stort antall dramaer, blockbustere og tv-serier.

Neill sier til avisen at han aldri hadde til hensikt å skrive en bok, og at det ikke er et memoar om kreft – men at sykdommen er en underliggende tråd i fortellingen.

– Jeg kan ikke late som om det siste året ikke har hatt sine mørke øyeblikk. Men de mørke øyeblikkene gjør de lyse skarpere, og har gjort meg takknemlig for hver dag, og utrolig takknemlig for alle mine venner. Jeg er bare glad for å være i live, sier han.

Det var under promoteringen av «Jurassic Park: Dominion» i mars i fjor at han først opplevde hovne lymfekjertler. Neill ble bare uker senere diagnostisert med blodkreft i tredje stadie, og begynte behandling med cellegift.

Den første behandlingen fungerte ikke, men han går nå på en ny cellegiftbehandling som han vil fortsette å få hver måned resten av sitt liv.