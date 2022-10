VANT: Ukrainske Kalush Orchestra etter seieren i Italia i mai.

Spinnville Airbnb-priser i Liverpool under Eurovision Song Contest

To dager etter at det ble klart at Liverpool skal arrangere neste års Eurovision Song Contest, er nesten alle hotellene fullbooket – og Airbnb-prisene skyhøye.

Britiske The Guardian meldte lørdag kveld at hundrevis av byens hoteller allerede er utsolgt på konkurransens finaledato – altså fra 13. til 14. mai 2023.

Ifølge avisen viste nettsiden Booking.com at 99 prosent av hotellene er fullbooket – åtte måneder før finalearrangementet.

Private skrur opp prisene

Med fulle hoteller, må besøkende finne andre alternativer.

De som har tenkt å ty til Airbnb, nettportalen der brukere kan tilby, søke etter, bestille og benytte overnattingssteder over hele verden, må forberede seg på å bla opp.

The Guardian skriver at en optimistisk Liverpool – beboer har lagt ut hjemmet sitt – med soveplass til ti – for utlån til den nette summen av 178.000 kroner for det ene døgnet.

En annen håper å få 130.000 kroner i døgnpris for å låne ut sin kåk med tre soverom.

LIVERPOOL: Oversiktsbilde fra byen, datert 26. april i år.

Når VG søndag gjør et AirBnb-søk for to personer samme døgn – dukker det opp 13 treff i prisklassen 7200 kroner (for ett rom med dobbeltseng) og opp til 120.000 kroner (sistnevnte en leilighet med to soverom og tre senger). Flere har en utlånspris på over 50.000 kroner.

Et søk om overnatting for kun én person på samme dato, resulterer i de samme treffene, men i tillegg et rom til 1500 kroner.

Samtidig melder Daily Mail søndag ettermiddag at det skaper oppstandelse at enkelte som for lengst har leid ut via Airbnb på det aktuelle døgnet tidligere, nå velger å kansellere bookinger for å kunne leie ut til høyere priser.

Må overta finalen

Ukraina vant årets Eurovision-finale i Italia, men på grunn av krigen har Storbritannia overtatt ansvaret for neste års arrangement.

Valget har stått mellom Glasgow og Liverpool, men fredag kveld kom altså nyheten om at det er Liverpool Arena som får æren.

Semi-finalene finner sted tirsdag 9. og torsdag 11. mai, mens finalen arrangeres den påfølgende lørdagen.