BRYLLUPET: Mary Kay Letourneau og Vili Fualaau giftet seg i 2005, rett etter at hun hadde sluppet ut av fengselet. Foto: AP

Amerikansk skandalepar skilles – 20 år etter at hun ble dømt for å ha forgrepet seg på ham

Mary Kay Letourneau (57) og Vili Fualaau (35) holdt fast på at hverken voldtektsdom eller fengsel kunne stoppe deres forhold. Men nå går det mot slutten.

E News og People melder at det skandaleombruste paret nå har søkt om skilsmisse fra hverandre.

Parets historie er av det særdeles dramatiske slaget og er blitt kjent langt utenfor USAs grenser. Den tidligere barneskolelæreren Letourneau var nemlig 34 år, gift og mor til fire da hun forelsket seg i sin 12 år gamle elev – Vili Fualaau.

Nyheten om det endelige bruddet kommer om lag to år etter at det ble kjent at han hadde søkt om separasjon fra kona, men at hun bestred søknaden og ville stoppe skilsmissen.

De siste par årene har det sett ut som om de to har reparert forholdet, ikke minst fordi de aldri har flyttet fra hverandre. Nå skal romansen likevel være ved veis ende.

Mary Kay Letourneau og Vili Fualaau skal denne uken i fellesskap ha søkt retten i King Country Superior Court i Washington om å få innvilget skilsmissen. I søknaden ber de om at den skal behandles privat i en voldgiftsrett.

Voldgift er en form for privat rettergang utenom de alminnelige domstoler. En voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak, med avsigelse av dom, men dommerne oppnevnes av partene.

Foto: Alan Berner / TT NYHETSBYRÅN

Letourneau har tidligere beskrevet den tidligere eleven som sin «eneste sanne kjærlighet».

Da Letourneaus forhold til eleven ble oppdaget i 1997, ble hun dømt til seks måneders fengsel for overgrep. Hun ble pålagt å kutte all kontakt med Fualaau, men brøt dette påbudet kort tid etter løslatelsen. Året etter ble hun dømt på nytt – denne gangen til syv års fengsel.

Men det var ikke slutten på forholdet. Like etter at hun slapp ut i 2005, giftet de to seg.

Letourneau og Fualaau har to døtre sammen. Den første ble født mens hun var ute mot kausjon, mens den andre ble født i fengselet.

Foto: ELAINE THOMPSON / TT / NTB Scanpix

I TV-dokumentaren «Mary Kay Letourneau: Autobiography», som ble sluppet i USA i fjor, snakket Letourneau ut om det kontroversielle forholdet med 22 år yngre Fualaau. Der snakket hun blant annet om tiden bak murene.

2005: Mary Kay LeTourneau og Vili Fualaau i et amerikansk TV-intervju noen uker før bryllupet. Foto: Reuters

Publisert: 29.03.19 kl. 12:54