REALITYSTJERNEN: For mange er Kylie Jenner kjent som den yngste i Kardashian-klanen. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Kylie Jenner med innrømmelse om milliardformuen

Kylie Jenner (21) svarer på kritikken etter at Forbes meldte at realitystjernen var blitt den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv.

Det anerkjente økonomimagasinet, Forbes, meldte tidligere i mars at Kylie Jenner (21) var blitt den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv. Dette har fått flere kritikere på banen, som mener realitystjernen har fått god hjelp takket være Kardashian-familien og realityserien «Keeping Up With Kardashians».

For mange er Kylie Jenner kjent som den yngste i Kardashian-klanen. I et nytt intervju med New York Times innrømmer 21-åringen at hun har hatt hennes bakgrunn har gitt henne drahjelp:

– Jeg kan ikke si at jeg har gjort det på egenhånd, sier Kylie Jenner til New York Times, og legger til:

– Men hvis de kun snakker om økonomien, så teknisk sett jo, for jeg har ikke arvet penger. Men jeg har hatt mye hjelp og en stor plattform.

I et tidligere intervju med Paper Mag fortalte realitystjernen at foreldrene hennes sluttet å gi henne penger i en alder av 15 år.

– Mine foreldre sa jeg måtte begynne å tjene egne penger, og at det var på tide å spare og bruke egne penger, sa Jenner til magasinet.

Til New York Times forteller 21-åringen at hun har investert i Kylie Cosmetics med egne penger.

– Etter jeg fylte 15 år fikk jeg ikke penger fra foreldrene mine. Jeg brukte 100 prosent av mine egne penger til å starte selskapet. Ikke en eneste krone på bankkontoen min er arvet. Og det er jeg veldig stolt av, sier hun.

Tjener store penger

Realitystjernen tjener store penger på kosmetikkselskapet sitt. Forbes har beregnet at Kylie Cosmetics, som 21-åringen selv eier, er verdt minst 900 millioner dollar.

I august i fjor inngikk Kylie Cosmetics en avtale med kosmetikkjeden Ulta. I løpet av seks uker solgte Jenner sitt selskap varer til verdi av 54,5 millioner dollar i kjedens 1.000 butikker.

Bildedelingstjenesten Instagram har også vært en gullgruve for realitystjernen, hvor hun har 130 millioner følgere. Ifølge Hopper HQ får 21-åringen én million dollar for reklame per Instagram-bilde.

I oktober kjøpte Jenner en ny eiendom til en verdi av 112 millioner kroner. Den nye eiendommen til Kylie Jenner vil bli hennes femte eiendom, etter blant annet å ha kjøpt en bolig til over 100 millioner kroner i 2016.

Publisert: 31.03.19 kl. 20:49