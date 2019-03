Kristian Valen og Karen Ånensen, her avbildet på Maldivene. Foto: Instagram

Kristian Valen fridde under show på Chat Noir

Torsdag kveld gikk komiker Kristian Valen ned på kne og fridde til kjæresten Karen Ånensen under showet sitt «Åsted Valen» på Chat Noir i Oslo.

– Han gjorde det ordentlig med en ring og en stor bukett med røde roser, forteller Geir Hamnes som jobber med showene til Valen.

– Han fridde til Karen og fikk ja, det var full jubel, sier Hamnes til VG. Han var selv til stede på Chat Noir sammen med 550 andre.

Program- og markedssjef for Chat Noir, Vegard Foss Andersen, var klar over at det hele skulle skje. Han var selv i salen, og beskriver at det var stor stemning.

– Det var da han tok imot applaus at han ropte henne opp, og så kom det inn en bukett med roser og han gikk ned på kne, forklarer Vegard Foss Andersen.

I januar skrev VG at det var Karen fra Kopervik som tente livsgnisten igjen etter at den populære komikeren hadde lagt bak seg to år med flere personlige påkjenninger.

FRIDDE: Kristian Valen og Karen Ånensen på Chat Noir torsdag kveld. Foto: PRIVAT

– Hun får meg til å le, og øynene hennes er til å dø for. Vi er liksom alt – kjærester, kompiser og gammelt ektepar. Det føles godt å være i livet nå, fortalte han til VG i januar. VG har så langt ikke lyktes å komme i kontakt med Valen torsdag.

De to møttes første gang for rundt 10 år siden i Haugesund da Valen sovnet på en fest.

– Så førsteinntrykket var vel ikke det beste, sa Valen til VG i januar.

