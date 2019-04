I TRØBBEL: Lori Loughlin ankommer rettslokalene i Boston 3. april for å svare på beskyldningene. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Lori Loughlin erklærer seg ikke skyldig – risikerer opp til 40 års fengsel

Den kjente skuespilleren nekter for anklagene om hvitvasking i korrupsjonssaken i USA.

Lori Loughlin (54), aller best kjent fra TV-serien «Under samme tak» der hun spilte rollefiguren Becky, erklærer seg ikke skyldig i anklagene om hvitvasking av penger. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Skuespilleren og mannen hennes, designeren Mossimo Giannulli, er sammen med en lang rekke andre rike foreldre siktet i en stor korrupsjonssak i USA, der en rekke velstående foreldrepar angivelig skal ha bedrevet bestikkelser for å få barna deres inn på høytstående universiteter som Yale og Stanford.

Ifølge flere amerikanske medier kan hvitvasking av dette kaliberet føre til fengsel i opp til 40 år.

Loughlin og mannen er siktet for å ha betalt en halv million dollar, drøye 4,3 millioner kroner, for å få døtrene deres inn på University of Southern California i 2016 og 2017. Pengene skal ha blitt innbetalt til et falskt veldedighetsfond, skriver CNN.

Dekkhistorien skal ha vært at døtrene skulle inn på rolaget, selv om de aldri før hadde rodd. For å underbygge den påståtte løgnen skal foreldrene ha sendt et bilde av én av døtrene i en romaskin på et treningssenter.

I første omgang er i alt 50 personer siktet i ni forskjellige stater. Ifølge nyhetsbyrået AP er det snakk om bestikkelser i størrelsesordenen 25 millioner dollar, i overkant av 212 millioner norske kroner.

PREGET: Skuespiller Felicity Huffman er også siktet i korrupsjonssaken. Foto: KATHERINE TAYLOR / EPA

Blant de siktede er også Hollywood -skuespilleren Felicity Huffman, kjent fra «Frustrerte fruer», og mannen hennes William H. Macy. Per nå har 13 foreldre erkjent seg skyldige, mens 15 foreldre nekter skyld, skriver CNN.

Huffman har erkjent seg skyldig i å ha betalt 15 000 dollar, tilsvarende 127 000 kroner, for å forbedre datterens obligatoriske eksamen for å kunne bli tatt opp på universiteter i USA.

I sentrum står William Singer (58), som skal ha styrt de lyssky aktivitetene. Han hevder nemlig å ha hjulpet 761 elever med opptakene.

Jukset skal ha foregått blant annet ved at han, på vegne av foreldrene, bestakk personer som jobber med opptaksprøvene, til å gi utvalgte søkere fordeler eller å la andre delta i deres sted.

I andre tilfeller har veien inn vært via universitetenes trenere.

Jukset skal angivelig ha pågått siden 2011. Ingen studenter er siktet, og de var ofte ikke klar over korrupsjonen som pågikk, opplyser påtalemyndigheten.

Publisert: 16.04.19 kl. 11:02