GODE VENNER: Dronning Elizabeth og hertuginne Catherine, som hun egentlig heter, ved King's College i London i mars i år. Foto: Paul Grover/Daily Telegraph / PA Wire

Dronningen ga hertuginne Kate prestisjefylt utmerkelse

Dronning Elizabeth (93) utnevnte mandag hertuginne Kate (37) til Dame Grand Cross, på norsk kalt storkorsdame.

Buckingham Palace kunngjorde utnevnelsen på åtteårsdagen for hertuginne Kates giftermål med prins William (36) – dronningens barnebarn og arving til tronen etter sin far, prins Charles (70).

Hederen Dame Grand Cross i Victoriaordenen tildeles personer som har tjent dronningen og monarkiet på en enestående måte. Menn kan også få samme heder, men de slås til ridder med tittelen Knight Grand Cross. Det er dronningen som personlig står for valg av mottagere.

Kate vil bli hyllet under en formell seremoni på Windsor Castle 3. mai. Trebarnsmoren vil da motta det formelle smykket hun heretter vil bære ved spesielt høytidelige anledninger. Hun har fra før brosjen for Royal Family Order, som dronningen overrekker til alle kvinnene i kongefamilien.

Tittelen Dame Grand Cross er den høyeste innen den britiske imperieordenen. Kate er med dette opphøyet i ridderstanden og kan nå kalle tilføye Dame før navnet sitt. Victoriaordenen har eksistert siden 1896, da dronning Victoria opprettet den. Hertuginne Camilla (71), som er gift med prins Charles, ble utnevnt til Dame Grand Cross i 2012 – på syvårsdagen for ekteskapsinngåelsen.

Teller ned til fødsel

Prins Harry (34) ble utnevnt til Grand Knight Cross i 2015. Om hertuginne Meghan (37) etter hvert får samme ære, gjenstår å se. Paret giftet seg i fjor, og den store spenningen i disse dager knytter seg til fødselen av deres første barn, som kan skje når som helst.

De to har opplyst at de vil bryte den kongelige tradisjonen med å posere med den nyfødte timer etter nedkomsten. Tvert imot vil Meghan og Harry holde fødselen hemmelig, frem til de selv har rukket å fordøye begivenheten i fred og ro under private former.

Publisert: 30.04.19 kl. 12:26