Aksel Hennie gifter seg i Taormina: Kjendisgjester klare for den store dagen

TAORMINA (VG) Filmskuespilleren og Karoline Hegbom skal fredag gi hverandre sitt ja i den romantiske fjellbyen på Sicilia.

Trange veier snirkler seg oppover fra det krystallklare havet og hvite strendene og opp fjellene som utgjør byen Taormina på øya Sicilia i Italia. En gondolbane binder de to delene sammen, hvor den grønne vegetasjonen fyller rommet mellom gamle og elegante bygninger.

Her skal Aksel Hennie (43) og Karoline Hegbom (27) gifte seg fredag. En rekke norske kjendiser har tatt turen til den idylliske øya for å feire kjærligheten.

VG kunne onsdag fortelle at bryllupet finner sted denne helgen i Italia.

VG har vært i kontakt med både Hennie og hans norske agent, Martin Braathen. Ingen av dem ønsket tidligere i uken å kommentere bryllupet. Det har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Braathen til denne saken.

Modell Tinashe Williamson og komikerektemannen Odd-Magnus Williamson er på plass i en luksuriøs villa med fantastisk sjøutsikt. Aksel Hennie var gjest da paret giftet seg i 2015. De har lagt ut flere videoer på Instagram stories som viser den påbegynte feiringen av det kommende brudeparet.

Williamson og Hennie har spilt sammen i TV-serien «Nobel».

BRYLLUPSGJESTER: Tinashe og Odd-Magnus Williamson under premieren av «Beforeigners» tidligere i år. De er til stede på Sicilia som gjester i Aksel Hennies bryllup. Foto: Frode Hansen/VG

Skuespillerparet Sølje Bergman og Stig Henrik Hoff er også klare for fest.

På Instagram er det lagt ut video fra båttur i Middelhavet, før feiringen dagen før bryllupet endte på restauranten Lido La Caravella helt nede på stranden. Gjestene ble servert buffet og fakler lyste opp den svarte natten.

Skuespiller Tobias Santelmann er også i den italienske byen for å overvære bryllupet, sammen med kjæresten Jennifer Bråthen.

Tidligere proff-snowboarder Daniel Franck har delt et bilde fra den vakre byen på Instagram. Hennie var gjest da Franck giftet seg med Ulrikke Døvigen i 2012.

Det har også regissør Per-Olav Sørensen, som nå sist regisserte Hennie i NRK-serien «Nobel, som deler emojier av hjerter, kaker og champagne under bildet.

Den britiske skuespilleren Reece Ritchie, som spilte mot Hennie i Hollywood-filmen «Hercules» er også tilstede. På Instagram skriver han:

– Klarer ikke å vente med å se min mann Aksel Hennie og fantastiske Karoline Hegbom gifte seg.

Filmfestivalen i Haugesund sendte ut en pressemelding om at Hennie ikke kunne komme på en «Walk of fame»-avduking for drøye tre uker siden. Årsaken: Han var blitt kidnappet til sitt eget utdrikningslag.

BRYLLUPSSKUE: Det blir med vakre omgivelser som bakteppe Aksel Hennie og Karoline Hegbom gir hverandre sitt ja. Foto: Gisle Oddstad

VG-kommentator Yngve Kvistad har bodd på Sicilia og skrevet bok om øya. Han forteller at Taormina er en av Europas aller mest romantiske byer.

– Det er ikke uten grunn at forfattere og andre kunstnere har søkt dit i mer enn tre hundre år for å la seg beånde av stedets forførende estetikk og atmosfære. Familier kommer fra hele Italia for å gifte bort en datter eller en sønn i San Giuseppe-kirklen på Taorminas sentrale piazza, 9. april-plassen, og mange tar gjerne bryllupsbilder på platået der - med vulkanen Etnas rykende munn og et azurblått middelhav i bakgrunnen, sier han.

Ikke bare er det en romantisk by, men den har også passende nok en lang filmhistorie.

– Samme piazza hvor filmstjerner som Elizabeth Taylor og Richard Burton, Sophia Loren, Cary Grant, Marlon Brando, Robert De Niro, Ingrid Bergman og Monica Belluci, for å nevne noen, har latt seg forevige under den årlige filmfestivalen, Taormina Film Fest, Italias opprinnelige «Oscar».

