KRITISERER: Bretman Rock (21) mener enkelte av kollegaene er for stille under protestene mot rasisme. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Bretman Rock (21) kritiserer influencer-kolleger

Enkelte er «for stille» under protestene mot rasisme og politivold i USA, mener Youtuberen. – Bryr du deg om reklamepenger nå?, sier han i en instagram-story.

Flere kjendiser og influencere har markert sin støtte til «Black Lives Matter»-demonstrasjonene etter at George Floyd ble drept etter en arrestasjon.

Likevel har enkelte vært stille, skriver Teen Vouge.

I en Instagram-story går skjønnhets-influencer Bretman Rock (21) ut mot kollegaer som ikke bruker stemmene sin under protestene.

– Folk trenger å høre meningene dine nå. Noen av unnskyldningene jeg har sett er for teite. Du vil ikke snakke om «Black Lives Matter» fordi du er redd for å miste reklame-inntekter? Du er redd for å miste noen jævla penger, nå?, sier Rock.

Den siste uken har det vært store demonstrasjoner i USA. Beyoncé er blant kjendisene som har valgt å komme med sine synspunkter. Se video under:

I 2017 ble Rock kåret til en av de mest innflytelsesrike tenåringene av Time. 21-åringen har 14,8 millioner følgere på Instagram.

– Det er ikke bruke stemmen din

Rock mener det ikke er nok av influencere å poste støtte-innlegg uten å komme med en mening.

– Det er ikke bruke stemmen din. Det er ikke en influencer for meg, sier Rock blant annet i videoen og legger til:

– Jeg vil at flere folk skal bli klar over hva som virkelig skjer med en politiske situasjonen i landet.

I Norge har rapperne Hakeem, Musti og King Skurk One vist sin støtte til demonstrasjonene. I helgen deltok de i en digital konsert i samarbeid med Amnesty International.

Den kjente influenceren Julianne «Pilotfrue» Nygaard beklaget en insta-post av et romantisk bilde på «BlackOutTuesday» forrige uke.

Publisert: 08.06.20 kl. 14:42

