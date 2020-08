«Norske Rednecks»-Doc og Dask:– Jeg tålte rett og slett ikke trynet på henne

En rakett i rumpa var det som skulle til for at Helene fikk øynene opp for Ole Petter. Så forlovet de seg - men det husker ingen av dem noe av.

Ingrid Johansen

For mindre enn 10 minutter siden

Ole Petter Doc Grønlien (49) begynner å flire når han skal forklare hvordan han møtte Helene «Dask» Blommedal (35).

– Åssen skal jeg si det, à? sier han og ler gjennom telefonrøret.

