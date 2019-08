FLORA OG FAUNA: Justin Vernon og Bon Iver prøver å unngå at noen skal kjenne dem igjen på gata. Heller ikke dét fungerer ikke så bra. Foto: PLAYGROUND

Albumanmeldelse Bon Iver «i,i»: Indiegranskauen

Bon Iver prøver nok en gang å unngå at noen hører på dem. Og feiler.

Det er noe ufrivillig komisk med Bon Iver. På Bergenfest i sommer gjennomførte for eksempel frontmann Justin Vernon hele konserten med store hodetelefoner. Som om han ikke engang var interessert i sin egen musikk. Eller et symbol på at musikken egentlig ikke egner seg i offentlige rom.

Slik har det vært helt fra Vernon, på skikkelig mannevis, gikk i total isolasjon etter å ha bli dumpet og laget et helt album om det. Skjørt, nesten gjennomsiktig. Så kompromissløst personlig at den tippet fra å være hulkende vræl til å bli unik musikalsk sjelevrenging med ulidelig vakker flerlagsfalsett.

Ekstremt uegnet til lytting sammen med andre. Om man da ikke liker å hysje på folk hele tiden.

Kvintettens fjerde album er enda et steg nærmere et musikalsk svar på haute cuisine-behovet om å bryte alt ned til molekylnivået. «i, i» er så rart og knirkete at det i begynnelsen ikke virker å ha noe reelt ønske om å oppleves som musikk. Det er såvidt man enser at flere små og mektige øyeblikk fester seg.

Likevel er «i, i» (uttales selvsagt icommai) ikke like «vanskelig» som forrige album, «22, a million». Det har bare litt for bevisst tungnemme startvansker. Som Vernons behov for å nok en gang ha låttitler som er umulige å stave, huske og Google. Tross dette utvikler det seg til et vakkert og variert verk. Fullstendig ulikt så mye annet man har hørt, inkludert bandets egne utgivelser. Det nærmeste er Björks stadige dekonstruksjon av hva som er populærmusikk, og Peter Gabriels selvtitulerte soloalbum. Altså store popmusikere som prøver - og klarer - å endre grensene for sitt eget prosjekt.

Da gjør det ikke så mye at tekstene nesten er umulige å forstå. Ikke bare fordi de noen ganger blir mikset skikkelig «indie», langt bak i lydbildet. Men også fordi ordene og setningene ikke alltid gir umiddelbar mening. Helheten har vissnokt noe med verdens forjævligfisering å gjøre, som i «Sh’ Diah». Låttittelen er ikke hindi, men at akronym utledet av «Shittiest Day in American History», og handler selvsagt om dagen etter at Donald Trump var valgt til president. Det må man vite for å forstå det. På samme måte som det er andre nyanser man må grave seg langt ned i et uttall Reddit-tråder for å virkelig finne forklaringen. Eller teorien om forklaringen.

De teoriene er ikke så viktige for helheten. Sannheten er at uansett hvor håpløst og pretensiøst man opplever alt rundt: Dette er nydelig silent disco forkledd som utilgjengelig babbel.

Fullt av forskjønnende toner som er umulige å beskrive, men som på alle måter krever nærlytting.

Og definitivt hodetelefoner.

BESTE LÅT: «Naeem»

Publisert: 16.08.19 kl. 21:08