Knut Haavik (75) var sammen med sin kone i Spania da han døde, bekreftet sønnen Svein Arne Haavik overfor VG i februar.

Slik minnes de Knut Haavik: – En høvding for flokken sin

Se og Hør-grunnlegger Knut Haavik bisettes torsdag i Ris kirke i Oslo.

Publisert: 21.03.19 13:08 Oppdatert: 21.03.19 13:34







– Han var en elsket leder. Han var virkelig en høvding for flokken sin, sier tidligere Se og Hør -redaktør Ellen Arnstad til VG før bisettelsen.

Hun er en av mange som deltar i bisettelsen i Ris kirke klokken 13 torsdag.

Arnstad ble selv ansatt av Haavik, og sammen startet de magasinet Henne da hun var 27 år gammel i 1994.

– Knut var mannen bak min mediekarriere. Han så meg som ung journalist, trodde på meg og satset på meg. Han var en brennende redaktør og samfunnsdebattant, og hadde verdens raskeste og morsomste replikk, sier hun.

Arnstad minnes et varmt menneske som tok vare på sine ansatte, samtidig som han var skarp i kantene.

– Knut var en modig og flott person. En redaktør som står igjen som en bauta i norske mediehistorie, sier hun.

NÆRE: NRK-programleder Live Nelvik takker Knut Haavik for at han førte foreldrene hennes sammen. Her utenfor Ris kirke sammen med Oddvar Stenstrøm. Foto: Mattis Sandblad, VG

Takker Haavik for livet

Sven Nordin, Oddvar Stenstrøm, Elisabeth «Bettan» Andreassen og Live Nelvik var blant de mange norske kjendisene til stede i bisettelsen.

NRK-profil Live Nelvik er datteren til tidligere Se og Hør-redaktør Odd Johan Nelvik, som var en nær venn av Haavik.

– Hvis jeg skal dra det ekstremt langt, kan jeg takke Knut for at jeg står her i dag. Ut ifra det jeg har hørt, var det han som førte min mor og far sammen, sier hun til VG med et smil.

Hun forteller at hun hadde et nært forhold til Haavik gjennom sine foreldre.

– De var svært nære kolleger, og startet opp Se og Hør sammen i sin tid. Dermed er han er sterkt minne fra min barndom, sier NRK-profilen.

Se billedserie fra bisettelsen:

TIL STEDE: Artist Elisabeth «Bettan» Andreassen

Døde i Spania

Knut Haavik (75) var sammen med sin kone i Spania da han døde, bekreftet sønnen Svein Arne Haavik overfor VG i februar.

– Han spilte golf så sent som i går, og døde der han ønsket å være, sa sønnen.

Ekteparet har hatt bolig på Costa del Sol i Spania i mange år. Mediegiganten etterlot seg datteren Cecilie og sønnene Svein Arne og Knut jr., samt seks barnebarn.

I et stort intervju med VG har den tidligere redaktøren sagt at han aldri har vært flink til å ta vare på helsen.

– Jeg har hatt 18 magesår, og nå har jeg fått diabetes. Da jeg feiret 70-årsdagen min i fjor, skrev sønnen min på invitasjonen «Knut 70 år – mot alle odds». Det oppsummerer mye, sa Haavik til VG.

I BISETTELSEN: Tidligere Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

Ville bli advokat

Under VG-intervjuet kom det også fram at han i utgangspunktet ønsket å bli advokat fordi han alltid var rappkjeftet.

– Men jeg var så elendig på skolen. Jeg hadde aldri greid meg gjennom jusstudiet. Journalist, derimot, trengte jeg ingen utdannelse for å bli, sa han.

Den tidligere redaktøren begynte dermed sin karriere i journalistikken som journalistlærling i Ullern Avis på 1960-tallet. Videre jobbet han som krimjournalist i Sandefjords Blad, hvor han avslørte den første, norske narkotikaligaen.

Knut Haavik har også vært innom VG som krimreporter, og etter hvert som nyhetssjef, før han startet opp ukebladet Se og Hør i 1978. Der var han i 26 år, og gjorde Se og Hør til landets mest leste magasin. Videre ble 75-åringen sjef for det norske Aller-konsernet i 1988.

Mediegiganten har i tillegg skrevet selvbiografien «En ramp i rampelyset» og krimboken «Ulven og den røde hane».

Arvestrid

Etter at Haavik døde, ble det kjent at han hadde testamentert hele sin arv til sin partner gjennom 15 år, Sol Haavik. Haaviks barn har i ettertid varslet rettslige skritt.

To av sønnene hans er ansatt i VG.

Sol Haavik har ikke ønsket å kommentere saken:

– Knut og jeg hadde 15 fantastiske år sammen, og dette er en svært tung tid for meg. Knut bisettes først på torsdag, og jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke ønsker å uttale meg i denne saken, skrev hun i en sms til VG tidligere i mars.

Publisert: 21.03.19 13:08 Oppdatert: 21.03.19 13:34