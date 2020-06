BEDT OM Å TA FARVEL: jeg har blitt bedt om å ta farvel, at det skal et mirakel til for at han skal overleve, skriver kona til Nick Cordereo, Amanda Kloots, på sin instagram-profil Foto: Steven Bergman/AFF-USA.com / AFF

Bedt om å ta farvel med corona-syk ektemann

Kona til Broadway-skuespilleren Nick Cordero (41) – også kjent fra TV-serien «Lilyhammer», klamrer seg fortsatt til håpet om at hennes alvorlig syke ektemann skal bli frisk igjen.

Nå nettopp

– Jeg har blitt fortalt flere ganger at han vil ikke klare det. Jeg har blitt bedt om å ta farvel, at det skal et mirakel til for at han skal overleve, skriver kona til Cordero, Amanda Kloots, på sin instagram-profil.

I midt av april måtte den Tony Award-nominerte skuespilleren amputere høyrebenet etter komplikasjoner i kjølvannet av å ha blitt smittet med coronavirus. Cordero ble innlagt på intensivenheten ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 31. mars og har siden vært innlagt – tidvis også bevisstløs.

– Men jeg gir ikke opp. Han er fortsatt blant oss, til tross for dårlige utsikter – og han er litt bedre, skriver Kloots under et svart/hvitt bilde av ektemannen og parets elleve måneder gamle sønn, Elvis.

Cordero har spesialisert seg på å spille tøffing og er best kjent fra teaterscenene på Broadway. Han hadde en rolle i Netflix-serien «Lilyhammer» i 2014, samme år som han ble nominert til en Tony Award for innsatsen i Woody Allens «Bullets Over Broadway».

– Nick skrev til meg på Valentines Day at «fremtiden kan være usikker, veien er ikke like lett å gå. Men med deg ved min side, er jeg ikke redd for noe», skrev Kloots på Instagram og la til:

– Det er gått 60 dager siden nå og jeg savner han mer enn noensinne.

People skriver at Kloots har oppdatert ektemannens følgere jevnlig på sin instagram-profil.

Publisert: 05.06.20 kl. 08:14

Mer om Lilyhammer Coronaviruset TV-serier Broadway Instagram

