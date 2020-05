BLE SUNNERE: Simon Cowell la om kostholdet og begynte å trene mer. Nå har han blitt nesten 30 kilo lettere. Foto: Vianney Le Caer / TT / NTB Scanpix

Simon Cowell snudde helt om på livsstilen: – Jeg har gått ned 27 kilo

TV-profilen (60) la om livet, mye på grunn av coronaviruset. Det ga umiddelbart resultater.

Den britiske TV-profilen Simon Cowell, best kjent som dommer i talentkonkurransen «Britain’s Got Talent» og «America’s Got Talent», har gått ned flerfoldige kilo. Det har han gjort gjennom hard trening og ved å legge om til et vegansk kosthold.

Det forteller 60-åringen til Terry Seymour i det amerikanske underholdningsprogrammet Extra.

– Jeg har gått ned 27 kilo siden jeg startet på denne dietten, sier han i intervjuet, ifølge Daily Mail.

På grunn av det fryktede coronaviruset holder Cowell seg for det meste innendørs sammen med kjæresten Lauren Silverman (42) og deres felles sønn, Eric (6). Det har gjort det lettere å holde fast ved den nye livsstilen, mener han.

– Jeg lager en del mat og trener mye. Jeg holder meg til dietten, forteller TV-profilen, som mener oppskriften på suksessen er å holde seg til en fast rutine.

– Det viktigste av alt er å oppta dine egne tanker. Du må holde deg til rutinen. Heldigvis kan man holde kontakten med resten av verden gjennom Skype og Zoom. På den måten holder man seg motivert og klarer å komme opp med ideer. Normalt sett har jeg aldri tid til sånt, forklarer han.

Musikkmogulen synes det er fint å få litt ekstra kvalitetstid med kjæresten og sønnen i en ellers tøff tid.

BARE NESTEN: Angelina Jordan kom helt til finalen i «Americas Got Talent: Champions». Hun gikk ikke hele veien, men fikk med seg en selfie med den verdenskjente dommeren Simon Cowell. Foto: Privat

– Jeg var bekymret for hvordan Eric skulle takle dette, men han har vært helt fantastisk. Han gjør fortsatt leksene sine, og nå camper vi sammen i hagen i helgene også, sier han.

I februar var norske Angelina Jordan (14) én av ti finalister i «Americas Got Talent: Champions». Hun var lenge dommer Heidi Klums storfavoritt, men røk ut da ti skulle bli til fem i løpet av finalesendingen.

– Jeg føler at jeg allerede har vunnet så mange hjerter over hele USA og verden. Det har åpnet så mange fantastiske dører, skrev Angelina Jordan selv i en SMS til VG via sin manager etter finalen.

Publisert: 23.05.20 kl. 11:41

