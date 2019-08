LEGENDARISK: En kvinne og en mann spiller musikk under Woodstock-festivalen i 1969. Foto: Bill Eppridge / The LIFE Picture Collection

Woodstock: Festivalen som ikke kunne gjenoppstå

Den legendariske festivalen skulle gjenoppstå med sitt 50-årsjubileum i sommer. Men denne gangen sto ikke musikkfestivalen til å redde.

I denne ukens utgave av VG Helg kan man lese om hvordan Woodstock-festivalen kom på plass i 1969. Den gang ble arrangøren Michael Lang reddet av en lokal melkebonde i siste liten. Bonden, Max Yasgur, var villig til å leie ut eiendommen sin til Lang, og med det fikk den kaotiske festivalen utspille seg i ekte hippie-ånd.

Nå var planene klare. 74 år gamle Michael Lang skulle samle flere hundre tusen mennesker til «Woodstock 50» i midten av august. Det skulle bli festivalens 50-årsjubileum.

Men overalt lyste varsellampene. Det siste halvåret har bydd på nederlag etter nederlag for festivalen.

les også Trusler, kaos og gjeld: Slik ble Woodstock til

Skjær i festival-sjøen

Nok en gang manglet Woodstock et festivalsted. Men i midten av juni, bare én måned før festivalstart, ble det bekreftet at den ville finne sted på Merriweather Post Pavilion i Columbia i Maryland.

Så startet en ny runde problemer. I forrige uke valgte både rapper Jay-Z og original Woodstock-artist John Fogerty å trekke seg fra festivalen. Bandet Dead & Company skal også ha trukket seg ut. En rekke andre artister skal ha fulgt deres eksempel, og the Racounteurs, The Lumineers, John Sebastian og Country Joe McDonalds har skrevet seg av programmet.

To uker før festivalstart var billettene ennå ikke lagt ut for salg.

Og da både Miley Cyrus og Pussy Riots meldte at de ikke kom til å opptre, var det spikeren i kisten.

TRAKK SEG: Miley Cyrus trakk seg fra «Woodstock 50». Her er hun på Glastonbury Festival i juni. Foto: Yui Mok / PA Wire

Kort tid etter melder nemlig Rolling Stone det alle har ventet på – Michael Lang går offisielt ut og avlyser «Woodstock 50».

– Vi er lei oss over at en rekke uforutsette tilbakeslag har gjort det umulig å lage festivalen vi så for oss med den fantastiske line-upen vi hadde booket og det sosiale engasjementet vi forventet, sier arrangør Michael Lang i en uttalelse ifølge Rolling Stone.

Men dette er ikke første gang en oppfølger av den originale Woodstock-festivalen skulle bli arrangert. Både i 1994 og 1999 ble nye festivaler arrangert og gjennomført. Men ingen av dem ble noen særlig suksess.

Spesielt Woodstock i 1999 mottok svært dårlige tilbakemeldinger. Det skal ha vært på grunn av overpriset kjøpevann for tørste festivaldeltagere, et lite passende festivalsted i julivarmen, dårlig planlagt lineup og et aggressivt publikum. Ifølge Rolling Stones skal det også ha vært snakk om seksuelle overgrep på festivalen.

les også Rammstein klinte til på scenen – angivelig stikk mot Russlands homoholdninger

– En spørsmål om penger

VGs musikkjournalist, Morten Ståle Nilsen, mener disse oppfølger-festivalen har vært med på å vanne ut det utrolig sterke varemerket som var Woodstock.

– Woodstock i 1969 har hatt en enorm symbolkraft. Det er ingen som snakker om oppfølgerne i 1994 og 1999 i dag, annet enn som bleke, meningsløse kopier, sier Nilsen.

Han mener at den originale Woodstock-festivalen markerer etterkrigsgenerasjonens toppunkt. Noe som var deres verk, som de kunne peke til og si: «Sjekk hva vi fikk til. Sjekk oppturen vi var på». Og at gudene skal vite at de har snakket mye om det i alle år siden.

les også NRK beklaget etter bruk av Kjartan Lauritzen-sang

Så hvorfor Michael Lang ønsket å arrangere flere Woodstock-festivaler kan ikke Nilsen helt forstå.

– Det er et spørsmål om penger, selvsagt. Men hadde jeg vært Lang så hadde jeg latt den første festivalen stå alene, som et ikon for en generasjon, sier han og legger til:

– Den festivalen som ble avlyst nå hadde noen av de overlevende Woodstock-artistene fra 1969, utelukkende av sentimentale årsaker. Utover det var det jo bare en samling med artister som tilfeldigvis er mer eller mindre populære akkurat nå. Det ville blitt bare «nok en festival». Og det er jo virkelig ingen mangel på festivaler i verden.

Publisert: 04.08.19 kl. 20:48

