Per Sandberg «hatet» oppholdet på «Farmen kjendis»: – Jeg ville hjem så raskt som mulig

Eks-politikeren ante lite om hva som ventet inne på Gjedtjernet gård på Finnskogen. – Det passet meg ikke i det hele tatt, mener han.

Denne uka er det premiere på nok en runde av «Farmen kjendis», og blant dem som deltar denne gang er tidligere politiker og eks-statsråd Per Sandberg (60). Dermed er han nok en gang tilbake i rampelyset, etter å ha deltatt i både «Charterfeber» og «Skal vi danse» i fjor.

VG møter Sandberg på Vika kino i Oslo, der deltagerne mot slutten av forrige uke møttes for å se den første episoden av programmet. Det han fikk se overrasket ham.

– Jeg trodde egentlig at jeg tok en litt defensiv rolle i starten, men utifra den første episoden virker jeg veldig offensiv. Jeg håper jeg blir litt mer beskjeden etter hvert, sier han med et smil.

60-åringen sier han ikke ville vært «Farmen kjendis» foruten. Men:

– Jeg ville heller aldri ha gjort det igjen. For konseptet passet meg ikke i det hele tatt. Jeg mistrivdes fra første dag der inne, og ville hjem så raskt som mulig.

– Hvorfor det?

– Jeg var tøff i trynet da jeg ble spurt om å være med på dette, da jeg sa at dette jo er ingenting for en gammel soldat. Nei, det var et eller annet med hele settingen som ikke passet for meg, og jeg har aldri følt på et sånt savn som jeg hadde de første dagene.

Sandberg sikter ikke bare til kjæresten Bahareh Letnes.

– Nei, det var et generelt savn. Jeg savnet masse, og ble faktisk litt overrasket over det selv. Jeg ble reddet av å jobbe hardt. Det verste var å være så tidsforvirret, man vet jo aldri hvor mye klokka er. Men man kommer langt med hardt arbeid.

JOBBET HARDT: Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson og Per Sandberg brukte arbeid som redskap for å få tiden til å gå på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Den tidligere Frp-politikeren synes «Farmen»-oppholdet var så lite gøy at han vurderte å trekke seg.

– Ja, flere ganger. Jeg hadde samtaler med både deltagere og produksjonen om at dette ikke var noe for meg. Men så fikk jeg beskjed hjemmefra om at jeg skulle stå løpet ut. Jeg fikk ikke lov til å trekke meg, forteller Sandberg, som i likhet med de andre deltagerne fikk ringe hjem underveis, i tillegg til at de ved behov i korte perioder fikk tilgang til internett.

– Hva var det du savnet aller mest?

– Det var mye. Alt fra sjokolade, til TV-skjermen, mobilen, Instagram og Facebook. Og selv er jeg langt under snittet i forhold til å bruke sosiale medier. Og så trives jeg alene. Det var bare et eller annet med konseptet jeg ikke likte, forteller Per Sandberg, som også synes det var utfordrende å bo og leve blant 11 andre.

– Vi var 12 fullstendig ulike karakterer. Jeg visste hvem mange var, men jeg kjente ingen av dem, sier han til VG.

