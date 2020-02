OSCAR-KLAR: Aurora på den røde løperen utenfor Dolby Theatre i Hollywood sent søndag kveld norsk tid.

Aurora ankommer Oscar-gallaen: Søsteren designet antrekket

Aurora Aksnes (23) skal i natt fremføre den Oscar-nominerte «Frozen»-låten «Into The Unknown». Filmen så hun for første gang på hotellrommet for fire dager siden, sier hun på den røde løperen.

«Into The Unknown» – låten norske Aurora Aksnes synger på i «Frost 2» – er blant de nominerte i kategorien «Beste originalmusikk» under nattens Oscar-utdeling.

Det betyr at den norske artisten skal på scenen i Dolby Theatre, for å fremføre låten fra filmen sammen med Idina Menzel (48).

I et intervju på den røde løperen røper Aksnes at det er søsteren Viktoria som har designet antrekket.

– Jeg kjøpte denne kronen for to dager siden, på en vintagebutikk her i Los Angeles. Det er jeg og søsteren min som har laget dette antrekket sammen, dette er «her» by Viktoria Aksnes.

Aurora forteller også at hun så filmen «Frost 2» for første gang på hotellrommet for fire dager siden, mens hun slappet av og spiste trøffel-fries.

– Den var fin, sier hun og legger til:

– Jeg liker alt Disney lager. De undervurderer ikke barn.

Tidligere søndag fortalte artisten Twitter-følgerne sine at øvingene før kveldens opptreden var i full gang.

Blant de andre «Elsa»-stjernene på scenen i natt vil vi også finne Lisa Stokke (44) – som gir stemme til den norske versjonen.

– Enda en drøm som har kommet i oppfyllelse, og jeg gleder meg vilt til å dele scenen med Aurora, Idina Menzel og alle Elsaene fra rundt om i verden, skrev Stokke i en sms til VG tidligere i uken.

«Into The Unknown» har i skrivende stund 62 millioner avspillinger på Spotify. Låten nådde 19. plass på den britiske singellisten, og 46. plass på den amerikanske.

Det er låtskriverne som er nominert til Oscar, ikke artistene som fremfører låtene.

Dette er de Oscar-nominerte i kategorien «beste originalsang»:

«I Can't Let You Throw Yourself Away»(«Toy Story 4») – Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again» («Rocketman») – Elton John og Bernie Taupin

«I'm Standing With You» («Breakthrough») – Diane Warren

«Into the Unknown» («Frozen 2») – Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez

«Stand Up» («Harriet») – Joshuah Brian Campbell og Cynthia Erivo

Publisert: 09.02.20 kl. 23:56 Oppdatert: 10.02.20 kl. 01:38

