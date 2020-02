DJEVELSK OPPTREDEN: Inger Lise Rypdal og Jahn Teigen ble nr. 2 i Melodi Grand Prix i 1976 med låten «Voodoo». Foto: Bjørn Aslaksen/ VG

MGP-veteran Rypdal om stemmerot: – Forferdelig trist

Inger Lise Rypdal synes avstemningen i lørdagens Melodi Grand Prix-finale var forferdelig trist, og urettferdig for artistene som gjør alt riktig.

Nå nettopp

Da avstemningen under MGP-finalene bukket under for systemsvikt lørdag, var det stemmene fra en forhåndsvalgt folkejury bestående av 30 personer som ble tellende. Samtlige ti finalister ble vurdert etter studioinnspillingene, avgitt på forhånd og ikke på bakgrunn av finaleprestasjonene.

– Først, som tidligere Grand Prix-finalist, hva synes du om lørdagens stemmeskandale?

– Dette er jo forferdelig trist for alle involverte. Men det er sånn som kan skje når ting går direkte. Når det er sagt er det jo urettferdig for de artistene som gjør alt riktig og får det til på direkten, sier Inger Lise Rypdal (70).

MGP-dronningen har deltatt med 13 låter fordelt på 11 finaler i norsk Melodi Grand Prix fra 1969 til 1984 og er med det en av de aller største bidragsyterne gjennom tidende.

– Bedre med en fagjury

– Hva tenker du om at artistenes finale-opptredener ikke ble vurdert?

– Det blir helt feil. Det er jo under finalen låtene skal vurderes. Tidligere hadde vi fagjuryer, og det var alltid det som ble fremført live i finalen som gjaldt.

Hun synes også det er rart at det bare var 30 mennesker som skulle svare for hele det norske folket.

– Det er altfor lite og det burde ha vært 300 eller 3000 stemmer. Hvordan de er plukket ut vet ikke jeg, men i slike krisetilfeller mener jeg det hadde vært bedre med en fagjury, bestående av folk som er vant med å lytte til og vurdere musikk, sier hun.

Hun skjønner heller ikke hvorfor folk ikke fikk lov til å stemme med SMS.

– NRK burde hatt en mye bedre og saftigere backup-løsning.

Rypdal selv fikk ikke sett MGP-showet direkte fordi hun spilte i «Vår Beatles-hyllest» på Edderkoppen på lørdag, sammen med blant annet en annen GP-legende, Tor Endresen. Men hun har sett showet i opptak.

– Synes synd på henne

– Du har jo selv vært i mange GP-finaler. Hvordan ville du reagert dersom du falt utenfor topp fire – uten at finalebidraget ditt ble vurdert?

– Jeg ville tenkt at da ville bidraget mitt ha blitt vurdert ut fra feil utgangspunkt. Derfor skjønner jeg at noen av artistene ble forbannet.

40 ÅR SIDEN: Inger Lise Rypdal fremfører «Svart Fortid» i den norske finalen i 1980. Foto: Paul Owesen / SCANPIX

Rypdal presiserer at hun personlig mente at rett låt vant og at Ulrikke Brandstorp var en verdig vinner.

– Få viktige arenaer

– Men jeg synes synd på henne. Det er ikke noe moro at det stilles spørsmålstegn ved seieren etter at konkurransen er ferdig. Det er bare innmari kjipt, sier hun.

Hun forteller at hun ikke selv ikke har opplevd noe lignende. Det nærmeste var en gang under Spellemannsprisen på Chateau Neuf hvor hun sang «I mitt liv» og måtte starte på nytt på grunn av tekniske problemer.

Det gjelder å få det til i øyeblikket og da er finaleforberedelsene svært viktig, mener hun.

– Det er så få arenaer igjen hvor artister kan vise seg frem, og jeg vet at de legger veldig mye i finalepresentasjonene under Grand Prix. Dette er sååååå viktig for en artist, så de legger alt de har i forberedelser og øving, sier Rypdal.

– Resultatet ville vært annerledes

– Hvor avgjørende er finalebidraget?

– Det er direktesendt til hundretusener og derved blir det en helt spesiell nerve i finalen. Det gir finalebidraget en helt annen intensitet og innlevelse enn når du står og synger i et studio.

Totalt ble det kastet 221.846 terningkast fra VGs lesere under finalen, og Ulrikke Brandstorp (som vant) fikk den høyeste gjennomsnittlige terningscoren (4,45) av alle. Men like bak fulgte Rein Alexander med nest høyest score (4,38) blant våre lesere. Han var også en bookmakernes forhåndsfavoritter. Men han ble ikke plukket ut av 30-juryen som en av de siste fire.

– Hva tenker du om det?

– Personlig tenker jeg dette: Resultatet i finalen ville vært annerledes dersom det hadde vært en normal avstemning. Jeg forstår to av dem som havnet i topp 4-finalen, men ikke de to andre. Men det er kun min mening, sier Rypdal.

GP-VINNER: Hanne Krogh vant den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i 1985 som en del av duoen Bobbysocks med Elisabeth Andreassen. Foto: Nils Bjåland / VG

Hanne Krogh, som sammen med Elisabeth Andreassen vant Norges aller første internasjonale GP-seier med «La det swinge» i 1985, tror ikke vi vil få oppleve en slik stemmeskandale igjen.

– Dessverre er livet slik at det meste kan gå galt. Men, vi står igjen med en verdig vinner som vi alle kan heie på i Rotterdam, sier Krogh til VG.

For øvrig beskriver hun årets finale som «helt fantastisk» men legger til:

– NRKs botsøvelse bør være å a-liste alle årets finaledeltagere på NRK radio.

VG har vært i kontakt med tidligere MGP-general Jan Fredrik Karlsen, som sier han ikke ønsker å kommentere saken.

– Ble helt vantro

Tidligere MGP-general Per Sundnes mottok telefoner fra skuffede artister og team etter MGP-finalen lørdag.

– Jeg fikk telefoner fra frustrerte artister i år. Jeg tror bare det var masse uheldigheter, men det er kjempedumt for alle. Også for en verdig vinner som Ulrikke er, sier Sundnes til VG.

Han understreker at han ikke vil kalle hendelsen for en skandale.

– Jeg ble helt vantro, men det var veldig bra at de hadde en backup-jury, hvis ikke ville det vært katastrofe, sier han.

MGP-LEGENDE: Per Sundnes var NRKs MGP – general i mange år. Foto: Thomas Reisæter / TV 2

På spørsmål om hva han synes om at selve finaleopptredenene ikke ble vurdert, sier han at det er synd for artistene.

– Noen ble snytt en eller annen plass, men alt blir jo hypotetisk når det ikke er tall. Ulrikke var en verdig vinner, men hun vet jo aldri det, sier han.

Sundnes understreker at det er rundt ti år siden han var involvert i Melodi Grand Prix, men at han fremdeles assosieres med musikkonkurransen.

– Viktig for folk

– MGP er jo helt enestående i norsk sammenheng. Du kan sammenligne det med kongehuset og skisport, det er så stort i folks minne. Jeg blir konfrontert med MGP hver uke av taxisjåfører eller folk på trikken som ikke vet at jeg er ute av systemet.

Han legger smilende til:

– Dette er så viktig for folk, men vi må ikke glemme at det er krig i verden og coronavirus – dette er bare MGP. Det går over.

Da VG snakket med underholdningsredaktør Charlo Halvorsen mandag ettermiddag fortalte han at NRK jobber på spreng for å finne ut hva som gikk galt, men at han er sikker på at riktig vinner ble kåret.

Se hele intervjuet her:

Publisert: 17.02.20 kl. 23:31

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser